En eski galaksi keşfi

James Webb Uzay Teleskobu tam kapasiteyle çalışmaya başlaması ile birlikte insanlık tarihindeki ilkleri yaşatmaya devam ediyor. Kozmik Evrim Erken Yayın Bilim Araştırması'ndan elde edilen erken veriler, şimdiye kadar gözlemlenen en uzak galaksilerden birini içeren bir gökada kümesinin çarpıcı bir görüntüsünü ortaya koyuyor. Kırmızı ışık spektrumunun kayma derecesi 14 olarak ifade edilen bu gökada bizleri evrenin oluşumuna bir adım daha yaklaştırıyor.

