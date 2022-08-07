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07 Ağustos 2022 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 15:30:00

En çok YouTube'da vakit geçiriyoruz

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İlk web sitesinin erişime açılmasının 31 yıl ardından internet kullanıcıları günümüzde en çok Google'ı ziyaret ediyor, en fazla vakti ise YouTube'da geçiriyor.

İlk web sitesinin erişime açılmasının 31 yıl ardından internet kullanıcıları günümüzde en çok Google'ı ziyaret ediyor, en fazla vakti ise YouTube'da geçiriyor. Similarweb'in verilerine göre, ziyaret başına en fazla vakit geçirilen siteler arasında ise zirvede YouTube yer alıyor. İnternet kullanıcıları her ziyaretlerinde YouTube'da ortalama 21 dakika 47 saniye geçiriyor. Google'da 11 dakika 4 saniye, Twitter'da 10 dakika 40 saniye, Facebook'ta 10 dakika, Instagram'da ise 7 dakika 49 saniye harcanıyor.

Etiketler : YouTube internet kullanıcıları Similarweb
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