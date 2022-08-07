En çok YouTube'da vakit geçiriyoruz

İlk web sitesinin erişime açılmasının 31 yıl ardından internet kullanıcıları günümüzde en çok Google'ı ziyaret ediyor, en fazla vakti ise YouTube'da geçiriyor. Similarweb'in verilerine göre, ziyaret başına en fazla vakit geçirilen siteler arasında ise zirvede YouTube yer alıyor. İnternet kullanıcıları her ziyaretlerinde YouTube'da ortalama 21 dakika 47 saniye geçiriyor. Google'da 11 dakika 4 saniye, Twitter'da 10 dakika 40 saniye, Facebook'ta 10 dakika, Instagram'da ise 7 dakika 49 saniye harcanıyor.

