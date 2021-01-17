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17 Ocak 2021 Pazar 17:11:00 - Güncelleme:18 Ocak 2021 Pazartesi 16:27:00

En büyük dinozor fosili Arjantin'de bulundu

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Arjantin'de çalışmalar yürüten bilim insanları Patagonya'nın kuzeyinde bir titanozora ait 24 omurga ve bazı pelvis kemikleri buldu.

Söz konusu bu iskeletin, keşfi 2017 yılında duyurulan Patagotitan'dan daha büyük olabileceği düşünülüyor. Arjantin'de bulunan ve 98 milyon yıldır toprak altında gömülü kalan fosilleşmiş iskelete sahip bu devasa dinozorun sadece boyutu değil keşfi de devasa olabilir. İddiaya göre bu dinozor, bilim insanlarının bulduğu en büyük kara hayvanı.

Etiketler : dinozor fosil Arjantin
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