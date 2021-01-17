En büyük dinozor fosili Arjantin'de bulundu

Söz konusu bu iskeletin, keşfi 2017 yılında duyurulan Patagotitan'dan daha büyük olabileceği düşünülüyor. Arjantin'de bulunan ve 98 milyon yıldır toprak altında gömülü kalan fosilleşmiş iskelete sahip bu devasa dinozorun sadece boyutu değil keşfi de devasa olabilir. İddiaya göre bu dinozor, bilim insanlarının bulduğu en büyük kara hayvanı.