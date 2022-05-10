Emojinizi oluşturun tüm dünya kullansın

Emojiler konusunda yetkili Unicode Consortium, kullanıcılara kendi oluşturdukları emojileri resmi olarak kullanma şansı sunacağını açıkladı. Unicode Consortirum'un internet sayfası, başvurunuzu nasıl tamamlayacağınız ve göndereceğiniz de dahil olmak üzere son derece ayrıntılı gönderim talimatına sahip. Başvurular için son tarih 31 Temmuz 2022 olarak açıklandı.

