Emojinizi oluşturun tüm dünya kullansın

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10 Mayıs 2022 Salı 15:10:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2022 Salı 15:10:00

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Etiketler : tüm dünya kullansın Unicode Consortium emojiler
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