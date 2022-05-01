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Elon Musk'tan Twitter'a yeni şifre sistemi! Tüm kullanıcıları kapsayacak
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01 Mayıs 2022 Pazar 22:21:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 22:22:00

Elon Musk'tan Twitter'a yeni şifre sistemi! Tüm kullanıcıları kapsayacak

Kaynak: WebTekno

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Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, platformun daha güvenli hale gelmesi için yeni bir şifreleme sistemi önerdi. Musk, Twitter'da şu an için 3. şahıslar tarafından görüntülenebilen mesaj ve diğer bilgiler için uçtan uca şifreleme sisteminin kullanılması gerektiğini vurguladı.

44 milyar dolar karşılığında Twitter'ın yeni sahibi olan ABD'li milyarder Elon Musk, platformun daha güvenli hale gelmesi için uçtan uca şifrelemenin kullanılması gerektiğini ifade etti.

WebTekno'da yer alan habere göre, Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter'ı satın alarak gündem oldu. Sosyal medya platformunun ifade özgürlüğünü kısıtladığını belirten Musk, ilerleyen günlerde Twitter'ı açık kaynaklı hale getirerek daha da şeffaflaştıracak.

Diğer yandan Elon Musk, uygulamadaki trol hesapların temizleneceğini de kaydetti. Bot hesapların kapatılıp, sadece organik hesapların kalacağını ifade eden ünlü iş adamı, platformu daha özgün yapacağını söyledi. Sadece bu da değil. Musk, ayrıca Twitter için uçtan uca şifrelemenin olması gerektiğini de yaptığı bir paylaşım ile belirtti.

ELON MUSK, TWİTTER'IN GÜVENLİĞİNİ DAHA İYİ HALE GETİRMEK İSTİYOR

Twitter'ın yeni sahibi Musk, platformu daha iyi hale getirmek için bazı planlar yapıyor. İlk olarak bot hesapları temizleyeceğini belirten Musk, kullanıcıların kimlik doğrulamasıyla mavi tik alabileceklerini de ifade etti.

Daha güvenli bir Twitter için uğraşan milyarder, paylaştığı bir tweette 'uçtan uca şifrelemenin' gerektiğinin altını çizdi. Şu an için 3. Şahıslar tarafından görünebilen mesaj ve diğer bilgiler, uçtan uca şifrelenmesi durumunda tamamen güvenli hale gelecektir. Konuyla ilgili olarak Musk uygulamanın, Signal ve diğer mesajlaşma platformu gibi uçtan uca şifrelemeli olmalı' dedi.

Mevcut durumda Twitter kullanıcıları arasında gönderiler mesajlar, gönderen, alıcı ve gerekli sistem erişim düzeyine sahip tüm Twitter yöneticileri tarafından görüntülenebilir. Kimsenin böyle bir şeyi istemeyeceği gibi Elon Musk'ta bu konuda tutumunu gösteriyor. 3. şahısların mesajlara erişmemesini isteyen Musk, yakında Twitter'a uçtan uca şifreleme getirebilir.

Etiketler : Twitter Elon Musk Güvenlik Yeni dönem Şifre
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