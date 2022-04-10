Elon Musk 'lityum' mesajı verdi!

Elon Musk, Tesla'nın lityum işine girmek zorunda kalabileceğini çünkü maliyetlerin çok yüksek olduğunu söyledi.

Elon Musk sosyal medya platformu twitter üzerinden pil üretiminin önemli bileşeni metalin fiyatının çok yükselmesinden dolayı, Tesla'nın lityum madenciliği ve rafineri işine doğrudan ve geniş ölçekte girebileceğini söyledi. Musk, "Lityumun fiyatı çılgın seviyelere ulaştı. Elementin kendisinde bir eksiklik yok, ancak çıkarma/iyileştirme hızı yavaş" dedi.

Tesla ve SpaceX teknoloji patronu ayrıca, son yirmi yılda ton başına ortalama lityum fiyatını gösteren ve 2021'den bu yana fiyatlarda büyük bir artış olduğunu gösteren tweetin altına "Benchmark Mineral Intelligence'a göre, metalin maliyeti geçen yıla göre yüzde 480 daha arttı" dedi.

ELON MUSK, ATILIMI TÜRKİYE'DE YAPABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TOGG'un bataryası için video-konferans yoluyla görüşen Tesla ve Spacex'in kurucusu Elon Musk "Türkiye ile dünyada ilk olacak birçok projeye birlikte imza atacağız" mesajını vermişti.

ENERJİDE LİTYUM DEVRİMİ VE TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ

Türkiye bor cevherini lityuma dönüştüren Eti Maden, Lityum Karbonat Üretim Tesisini 2020 yılının Aralık ayının sonunda açtı. Yüzde yüz yerli araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetinin sonucu olarak inşa edilen, rafine bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum üretmesi planlanan pilot tesis, ilk etapta yıllık 10 tonluk üretim yapacak. Tam kapasiteyle devreye girdiği durumda tesisin, yıllık 600 tonluk bir üretim gerçekleştirerek Türkiye'nin lityum ihtiyacının yarısını karşılaması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu yöntemle lityum üretiminin dünyada bir ilk olduğu ve sadece Eti Maden tarafından uygulandığını belirtiyor. 2020 yılı Ağustos ayında ise ASPİLSAN Enerji tarafından kurulacak olan, Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin inşaat sözleşmesi Kayseri'de imzalanmış ve gerekli hazırlıkların başladığı duyurulmuştu.

YERLİ LİTYUM ÜRETİMİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ

Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'de bor yatakları Balıkesir Bigadiç, Kütahya Emet ve Eskişehir Kırka'da bulunuyor ve bunlar belli oranlarda lityum içeriyor. Fakat geleneksel üretim metodu ekonomik olmadığı için, bugüne kadar bor atıklarındaki lityum değerlendirilmemişti. Eti Maden'de üç yıldır devam eden Ar-Ge faaliyetleri sonucunda, rafine bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum üretilmesine başlanacak. Bu yöntemle, atıklardaki bor ve lityumu ayrıştırılarak lityum karbonat ve satılabilir bor ürünleri üretilecek. Eti Maden son yıllarda bor ürünlerinden temizlik malzemesi üreterek temizlik ürünleri piyasasında önemli bir yer edindi. Eti Maden Lityum Tesisi tam kapasite devreye girdiğinde yıllık 20 milyon dolara denk gelen lityum ithalatının önüne geçilmiş olacak. Türkiye 2002 yılında 730 bin ton olan bor ürünleri kurulu kapasitesini 2020 yılında 2 milyon 753 bin tona yükseltti.

Türkiye bor cevherini lityuma dönüştüren Eti Maden, Lityum Karbonat Üretim Tesisini 2020 yılının Aralık ayının sonunda açtı. Yüzde yüz yerli araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetinin sonucu olarak inşa edilen, rafine bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum üretmesi planlanan pilot tesis, ilk etapta yıllık 10 tonluk üretim yapacak.

Türkiye'de lityum üretilmesi elektrikli araçlar, elektrikli portatif aletler, küçük ev aletleri, tablet ve telefonlar başta olmak üzere tüm akıllı teknoloji bataryalarında atılım yapılması için bir başlangıç olabilir. Bir yandan elektrikli araçların yaygınlaşmasının, diğer yandan küresel ısınma nedeniyle devreye girmesi gereken çevreci politikaların ve karbondioksit salınımının azaltılmasını öngören sınırlamaların, Türkiye'de ve dünyada, depolanabilir ve daha çevre dostu bir enerji kaynağı olan lityuma olan talebi artırması bekleniyor. Türkiye hâlihazırda lityum ihtiyacının tamamını ithalat yoluyla karşılıyor ve Eskişehir'de açılan tesislerin tam kapasite devreye girmesi Türkiye'nin lityum ihtiyacının yarısının yerli üretimle karşılanması anlamına gelecek.

Geri dönüşüm odaklı ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla hayata geçirilen lityum üretim tesislerinde mevcut atıklardan lityum üretilmesi planlandığı için, yeni atık depolama alanına duyulan ihtiyaç azalacak ve atık depolama maliyetinden yılda 1 milyon 300 bin dolarlık bir tasarruf sağlanacak. Ayrıca bu yöntemle yıllık 440 bin metreküp sıvı atığın işlenerek yüzde 90 oranında geri kazanılması planlanıyor. Atıklardan temiz su elde edilmesi de bu yatırımın diğer bir faydası olacak. Bor atıklarından lityum üretilmesinin Türkiye'ye pek çok avantaj sağlaması bekleniyor. Yeni bir istihdam alanı açılması, ülke içinde üretilen ve lityum kullanan cihazların yerlilik oranının artması, lityum ithalat masrafının düşmesi, geleceğin en değerli madeninin üretim teknolojisinin yakalanmış olması ve bu durumun inovasyon konusunda Türkiye'nin önünü açarak uluslararası rekabetçilikte elini güçlendirecek olması, lityum üretiminin ilk etapta sayılabilecek faydaları arasında. Ayrıca Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Türkiye'de üretilecek elektrikli otomobillerin yerli pillerle çalışacak olması, Türkiye'nin elektrikli otomobiline ciddi bir fiyat avantajı da kazandıracak.