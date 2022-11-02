VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emine Erdoğan, MÜSİAD Kadın Komitesi üyeleriyle görüştü
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Trabzon Limanı'na geldi
Bakan Akar ve komuta kademesi sınır hattında
Avrupa'da sıcaklık küresel ısı seviyesinin iki katından daha fazla arttı
7 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
BM'den Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesinin ardından Türkiye'ye teşekkür
"Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl tedarikini Erdoğan'ın yoksul ülkelere çabaları nedeniyle engellemeyece...
Bodrum'a "Costa Venezia" kruvaziyeri ile 1821 yolcu geldi
Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye'ye 'tahıl koridoru' teşekkürü
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tahıl koridoru açıklaması
Hamaney, ABD ve İsrail'in İran'da "kombine savaş" başlattığını söyledi
"Togg yüz akı bir atılımın adı"
"Kuzey Kore Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanması için gizlice "önemli miktarda" topçu mermisi gönde...
Orta gelir grubuna yönelik konut kampanyası açıklaması
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak
İngiltere'de muhalefet, Başbakan Sunak'ı hükümetin göçmen politikası nedeniyle eleştirdi
Alman şirketleri enerji krizinin baskısı altında
Bosna Hersek'te genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı
Karadağ Meclisi'nden hükümet kurma yetkisini kısıtlama kararı
New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesi düşüşle açıldı
AK Parti'den siyasi parti gruplarına anayasa değişikliği teklifi ziyareti
Elon Musk "mavi tik" ile Twitter'e yeni bir kazanç kapısı açtı
02 Kasım 2022 Çarşamba 16:52:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 16:52:00

Elon Musk "mavi tik" ile Twitter'e yeni bir kazanç kapısı açtı

Kaynak: AA

ABONE OL

Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk'ın paralı hale getireceği mavi onay rozeti ile şirket, gelir kalemlerine bir yenisini daha eklemiş olacak.

Tesla ve SpaceX gibi dünyaca ünlü şirketlerin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, uzun süren tartışmalı bir sürecin ardından 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldı.

Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra platformun genel merkezine bir lavabo ile giriş yaptı. Batı medyasında lavabo metaforunun Musk'ın şirkette yapacağı köklü değişiklikleri işaret ettiği belirtilirken, Musk'ın son hamleleri bu gelişmeleri doğrular nitelikte bulunuyor.

Twitter'ın yeni CEO'su Musk, göreve geldikten sonra ilk olarak kıdemli birçok yöneticinin işine son verirken, şirketin en çok merak edilen konularından biri olan "mavi onay rozeti" ya da daha çok bilinen adı ile "mavi tik" işareti ile ilgili de radikal adımlar atacağının sinyallerini verdi.

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter'ın mavi onay rozeti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar." ifadesini kullandı.

Musk'ın bu açıklamaları pek çok tepkiye sebep olurken, ünlü iş adamının otomotiv sektöründeki en büyük rakibi General Motors, Twitter'a reklam verme sürecini askıya aldığını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, bazı şirketler de açıktan belirtmese bile Musk'ın yönetimine geçen platformun yeni hamlelerinin nasıl etkilere sahip olduğunu görene kadar reklamlarını askıya aldırdı.

Twitter'daki Bio'suna "Twitter Şikayet Hattı Operatörü" yazan Musk ise son dönemde yoğun bir şekilde gelen şikayetlere "Şikayetçi olanlar lütfen şikayetlerinize devam edin, ama fiyatı 8 dolar olacak" tweeti ile karşılık verdi.

MAVİ ONAY ROZETİ NEDİR?

Twitter'ın son dönemde çok konuşulan mavi tik hesabı, daha çok kamuyu ilgilendiren paylaşımlar yapan kişilere veriliyor. Şirket, mavi onay rozetinin işlevini şu şekilde açıklıyor:

"Twitter'daki mavi onay rozeti, kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar. Mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekir."

Elon Musk Twitter'da "onaylı" hesaplardan aylık 8 dolar ücret alınacağını açıkladı

TWİTTER YILLIK 38,4 MİLYON DOLARDAN FAZLA KAZANÇ ELDE EDEBİLİR

Twitter'da yaklaşık 400 bin mavi onay rozetli hesap bulunduğu tahmin ediliyor. Twitter CEO'su 8 dolarlık fiyatlanmanın satın alma gücü paritesi ile orantılı olarak ülkeden ülkeye göre değişeceğini de açıkladı. Fiyatların hangi ülkede ne kadar olacağı şu için bilinmese de 400 bin kullanıcıdan ortalama 8 dolar ücret alınırsa Twitter, bu yeni süreçten aylık 3,2 milyon dolar (yaklaşık 60 milyon TL), yıllık ise 38,4 milyon dolar (715 milyon TL) gelir elde etmiş olacak.

MAVİ ONAY ROZETİNİN ABONELİK SİSTEMİNİN SUNACAĞI AVANTAJLAR

Musk, mavi onay rozetinin fiyatını açıkladığı tweet serisinde ücreti ödeyen kullanıcılara sunacağı avantajlar ilgili de bir takım bilgiler verdi. CEO Musk, tweetinde, ücretli kullanıcıların cevaplar, mentionlar ve aramalarda öncelikli olacağı, uzun video ve ses yayınlama ayrıcalığına sahip olacağı ve diğer kullanıcılara oranla yarı yarıya daha az reklam göreceğini açıkladı.

Etiketler : twitter elon musk mavi tik
‘Biz eski arkadaşız'

‘Biz eski arkadaşız'
Kafa karıştıran poz

Kafa karıştıran poz
Nutkum tutuluyor

Nutkum tutuluyor
Kendi tiyatrosunu kurdu

Kendi tiyatrosunu kurdu
Oğluşuyla ilk doğum günü

Oğluşuyla ilk doğum günü
2 şehir 2 kutlama

2 şehir 2 kutlama
İlişkiye ikinci şans

İlişkiye ikinci şans
Her zaman sahip çıkacağız

Her zaman sahip çıkacağız
Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacak

Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX