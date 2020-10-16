Elon Musk faturaları ödemedi TESLA'nın suyu kesildi
Kaynak: DHA
ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, Almanya'da inşaatına başladığı Gigafactory fabrikasında ödenmeyen faturalar nedeniyle suya erişim engellendi.
Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın, Almanya'da inşaat halindeki fabrikası Gigafactory’nin suyu, ödenmemiş faturalar nedeniyle kesildi.
DHA'da yer alan habere göre, su şirketi Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) sözcüsü Sandra Ponesky, Tesla'nın ödemelerinde geride kaldığı konusunda defalarca uyarıda bulunulduğunu ifade etti. Sözcü, "14 günlük ihbar süresi doldu" dedi ve "Tesla'ya diğer müşterilerden farklı davranamayız" ifadelerini kullandı.
Ponesky, şirket borçlu olduğu tutarı ödediği anda suyun tekrar açılacağını söylerken Tesla'nın ne kadar borcu olduğu hakkında bilgi vermedi.
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