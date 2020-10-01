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01 Ekim 2020 Perşembe 13:14:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 13:15:00

Elektronik harbin yeni silahı açıklandı: Füze, İHA ve toplara hedefini şaşırtacak!

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ABD Ordusu yetkilileri, Elektronik harbin yeni silahı açıkladı. Füze, İHA ve topçu gibi düşman saldırı mühimmatlarını hedefe ulaşmadan önce, şaşırtarak başka yeri vurmasını sağlayan benzersiz bir yeteneğe sahip, Düşman sinyallerini bulabilecek ve diğer saldırı bilgilerini iletebilecek.

ABD ordusuna bağlı üç Albay, Salı günü Ordu'nun CEMAlite konferansında yaptıkları açıklamalarda, önümüzdeki yıllarda düşman silah sistemlerini, halihazırda geliştirilmekte olan TLS sistemi ile daha fazla bozmak için kullanmayı umdukları yeni bir elektronik savaş sisteminden bahsettiler.

Tugay düzeyindeki birimlerde çalıştırılacak TLS'nin, Stryker zırhlı araca sığacak şekilde tasarlandığı belirtildi. Bununla birlikte, Salı günü açıklanan ve önemli ölçüde daha güçlü olacak sistemin 'TLS-Ekelons (TLS-EAB)' olarak adlandırıldığı ifade edildi.

Breaking Defans'te yer alan habere göre sistem, muhtemelen her biri farklı görevler için kullanılacak iki Oshkosh Orta Taktik Araç Ailesi (FMTV) kamyonuna monte edilecek. Düşman sinyallerini bulabilecek ve diğer saldırı bilgilerini iletebilecek. Ayrıca, füzeler, topçu mermileri ve İHA'la saldırılarını belirleyip izleyebilecek.

TLS-EAB sisteminin, düşman kuvvetleri tarafından gönderilen füze veya diğer silahların hedeflerinden sapmaları için elektronik karıştırma, kablosuz hackleme ve aldatıcı sinyaller gönderme gibi bir dizi aldatıcı yöntem kullanacağını belirtildi.

Söz konusu sistemin devreye alınması, pek çok modern silahı devre dışı bırakabilecek bir elektronik harp yönteminin savaş alanına girmesi anlamına geliyor.

Diğer hava savunma sistemleri gibi TLS de, New Mexico'daki White Sands'de test edilen Entegre Savaş Komuta Sistemine (IBCS) ile entegre çalışabilecek. Sisteme diğer radar sistemlerinden ve silahlardan bilgi gönderme ve alma yeteneği sağlayacak.

ABD Ordusu Birleşik Silahlar Merkezi (CAC), 2018'de Çok Alanlı Operasyonlar Konseptinin bir parçası olarak, TLS-EAB silah konseptini ilk kez ana hatlarıyla açıkladı.

ABD ordusunun yeni birimi Uzay Kuvvetleri de (USSF) karşı karıştırma sistemleriyle ilgileniyor.

TLS'nin ilk versiyonunun 2022'de hizmete girmesi bekleniyor, ancak Ordu, Lockheed Martin veya rakibi Boeing tarafından üretilen versiyonu arasında henüz seçim yapmadı. Breaking Defense'e göre, TLS-EAB 2023'ün sonunda hizmete girebilecek.

(star.com.tr)

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