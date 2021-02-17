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17 Şubat 2021 Çarşamba 16:10:00 - Güncelleme:17 Şubat 2021 Çarşamba 16:10:00

Elazığ'da insansız hava aracı üretildi! Test uçuşları yapılıyor

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Elazığ Fırat Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi Tolga Mertyüz, tez çalışması için danışmanları olan 2 öğretim üyesiyle paraşütle inişi de sağlanan 'roketimsi insansız hava aracı' üretti.

Elazığ Fırat Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi Tolga Mertyüz, tez çalışması için danışmanları olan 2 öğretim üyesiyle paraşütle inişi de sağlanan 'roketimsi insansız hava aracı' üretti. Tamamen yerli ve milli olan roketin 500 metrelik test uçuşları yapılmaya başlandı. Aracın arama- kurtarma, arazi ilaçlama, sınır güvenliği gibi çalışmalarda kullanılabileceği belirtildi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Tolga Mertyüz, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Yakut ve Öğretim Üyesi Dr. Orhan Yaman'la birlikte tezi için roket yapmaya karar verdi. Geçen yıl ekim ayında başlayan çalışmalar 4 ayda sonuç verdi. Ekip, 1 metre uzunluğunda 10 kilo ağırlığında yerli ve milli olarak roketimsi insansız hava aracı (RİHA) üretmeyi başardı.

Roket için üniversiteye bağlı Harput yerleşkesinde denemeler yapıldı. İlk hedef olarak 500 metre üzerinde roketin paraşüt ile birlikte deneme fırlatmaları yapılmaya başlandı. İlk atışlardan itibaren roketin, ateşlenerek başarılı şekilde gökyüzüne çıkmasının ardından paraşütle de sağlıklı inmesi sağlandı. Roketin, geliştirilme aşaması devam ederken, ilerleyen süreçte başta savunma sanayi olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılması hedefleniyor.

'BELLİ YÜKSEKLİĞE ÇIKTIKTAN SONRA İHA GİBİ ÇALIŞIYOR'

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Türkiye'de son yıllarda uzayla ilgili çalışmalar yapıldığını belirterek, "Bizim üniversitemiz de Teknofest'te roket yarışmalarında birincilik alan bir üniversite. Oğuz Yakut ve Orhan Yaman hocalarımızın danışmanlığında Tolga Mertyüz yüksek lisans tezi kapsamında RİHA isimli bir roket geliştirmiş. Bu roket teknolojik olarak oldukça önemli, çünkü belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra İHA gibi çalışıyor. Bu sistem vasıtasıyla roket yerden kumanda edilebilecek. Bu da ileride bize yeni bir teknoloji kazandırıyor. Çünkü ülkemiz GPS uydusuna sahip değil. Dünyada sadece 3 ülke sahip. Öyle olunca savunma sanayiinde karadan karaya atılan füzelerin geliştirilmesi zorlaşıyor. Bunun için yer haritası ya da yerden kumanda edilen roketlerin geliştirilmesi gerekiyor. Hocalarımız önemli bir çalışma yapmışlar. Roket bir yerden sonra İHA gibi davrandığı için yerden kumanda edilebilecek ve bu anlamda ülkemize ciddi bir teknoloji kazandırmış olacak. Hocalarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Etiketler : elazığ insansız hava aracı tolga mertyüz
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