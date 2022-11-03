VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail seçimlerinde Lapid'in hataları ve Netanyahu'nun taktikleri sağa zafer getirdi
İtalya ve Almanya düzensiz göçmen konusunda karşı karşıya geldi
IMF 2023'te Libya'nın Orta Doğu'da en hızlı büyüyen ekonomi olmasını öngörüyor
"Türkiye'nin girişimiyle tahıl anlaşmasının yeniden başlamasından memnuniyet duyuyoruz"
Fransa nükleer santral sayısını iki katına çıkarmaya hazırlanıyor
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
"Bir iftira ve yalan siyasetiyle, bir dezenformasyonla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmeliyim"
İspanya'da işçi sendikaları maaş artışı talebiyle meydanlara indi
Yargıtay, Selahaddin Gülen'e FETÖ üyeliğinden verilen cezayı onadı
Başkan Erdoğan Togg'un direksiyonunda!
Alman hükümeti İran'daki vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırdı
Scholz'dan Balkan ülkelerinin işbirliği çabalarına ilişkin memnuniyet mesajı
"Bu bir FETÖ roman, bu dosya açılacak"
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a suikast girişimi düzenlendi!
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 7 trilyon lirayı aştı
TFF Başkanı Büyükekşi: Oyunun kalitesini hakemler üzerinden okumamak gerekir
Almanya nereye koşuyor?
Türkiye yüzyılından Afrika yüzyılına
Bodrum'da yıl sonu bir buçuk milyon ziyaretçiye ulaşmak hedefleniyor
Kiev'de günlük yaşam
TSB'den sahte poliçe uyarısı: e-Devletten sorgulayın
Rusya'dan Türkiye'ye açıklaması: Karardan memnunuz
Taş sandılar takvim çıktı
Saat Kulesi'nin kubbesi, 90 yıl sonra yerinde
03 Kasım 2022 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 15:30:00

Ekran görüntüsü almak engellendi

ABONE OL

WhatsApp'ın ekran görüntüsü engelleme özelliği yayınlandı.

WhatsApp'ın ekran görüntüsü engelleme özelliği yayınlandı. Bu özellik sayesinde tek seferlik fotoğraf ve videoların ekran görüntüsü alınamayacak. Kullanıcılar, dün itibarıyla bu özelliği kullanmaya başladı. Ekran görüntüsü almaya çalıştığınızda bundan böyle, "Ekran görüntüsü engellendi" şeklinde bir uyarı göreceksiniz.

Etiketler : Ekran görüntüsü almak engellendi WhatsApp ekran görüntüsü engelleme özelliği
Oğluşuyla ilk doğum günü

Oğluşuyla ilk doğum günü
Nutkum tutuluyor

Nutkum tutuluyor
Aileler çocuklarıyla izleyebilecek

Aileler çocuklarıyla izleyebilecek
2 şehir 2 kutlama

2 şehir 2 kutlama
Finalde koro sürprizi

Finalde koro sürprizi
Her zaman sahip çıkacağız

Her zaman sahip çıkacağız
Yaş farkı şaşırttı

Yaş farkı şaşırttı
“Yürek Çıkmazı” ilk bölümüyle bu akşam başlıyor

“Yürek Çıkmazı” ilk bölümüyle bu akşam başlıyor

‘Krem ve karamel'

‘Krem ve karamel'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX