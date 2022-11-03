Ekran görüntüsü almak engellendi
WhatsApp'ın ekran görüntüsü engelleme özelliği yayınlandı.
WhatsApp'ın ekran görüntüsü engelleme özelliği yayınlandı. Bu özellik sayesinde tek seferlik fotoğraf ve videoların ekran görüntüsü alınamayacak. Kullanıcılar, dün itibarıyla bu özelliği kullanmaya başladı. Ekran görüntüsü almaya çalıştığınızda bundan böyle, "Ekran görüntüsü engellendi" şeklinde bir uyarı göreceksiniz.
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