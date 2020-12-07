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07 Aralık 2020 Pazartesi 19:12:00 - Güncelleme:07 Aralık 2020 Pazartesi 19:13:00

Efsane geri döndü: Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada

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Türkiye'nin ilk yerli üretim S/İHA Sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın dedesi Bayraktar Mini İHA'nın tanıtımını gerçekleştirdi.

Bayraktar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ” Uzun zamandır yoktum biri demiş öldü. Şimdi yazsınlar kral geri döndü…

Milli İHA serüvenimizdeki ilk göz ağrımız, #AKINCI'nın dedesi Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada. Efsane Geri Döndü! #MilliTeknolojiHamlesi” ifadelerini kullandı.

Etiketler : iha akıncı baykar Bayraktar sosyal medya
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