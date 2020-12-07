Efsane geri döndü: Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada
Türkiye'nin ilk yerli üretim S/İHA Sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın dedesi Bayraktar Mini İHA'nın tanıtımını gerçekleştirdi.
Bayraktar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ” Uzun zamandır yoktum biri demiş öldü. Şimdi yazsınlar kral geri döndü…
Milli İHA serüvenimizdeki ilk göz ağrımız, #AKINCI'nın dedesi Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada. Efsane Geri Döndü! #MilliTeknolojiHamlesi” ifadelerini kullandı.
Mini İHA'dan insansız savaş uçağına kadar tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek sistemleri geliştirmeye ve üretmeye devam ediyoruz.— BAYKAR (@Baykar_Savunma) December 7, 2020
Milli İHA serüvenimizin ilk adımı olan Bayraktar Mini İHA yeni özellikleriyle güvenlik güçlerimize hizmet etmeye hazır! #MilliTeknolojiHamlesi ✈️���� pic.twitter.com/AU9WmdxZXF