Efsane geri döndü: Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada

Bayraktar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ” Uzun zamandır yoktum biri demiş öldü. Şimdi yazsınlar kral geri döndü…

Milli İHA serüvenimizdeki ilk göz ağrımız, #AKINCI'nın dedesi Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada. Efsane Geri Döndü! #MilliTeknolojiHamlesi” ifadelerini kullandı.

Mini İHA'dan insansız savaş uçağına kadar tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek sistemleri geliştirmeye ve üretmeye devam ediyoruz.



Milli İHA serüvenimizin ilk adımı olan Bayraktar Mini İHA yeni özellikleriyle güvenlik güçlerimize hizmet etmeye hazır! #MilliTeknolojiHamlesi ✈️���� pic.twitter.com/AU9WmdxZXF