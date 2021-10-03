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03 Ekim 2021 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:03 Ekim 2021 Pazar 15:00:00

e-Devlet, yeni bir hizmetini duyurdu

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Birçok resmi işlemi daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabildiğimiz e-Devlet, 'Çalışma Hayatım' isimli yeni bir özellik daha ekledi.

Birçok resmi işlemi daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabildiğimiz e-Devlet, 'Çalışma Hayatım' isimli yeni bir özellik daha ekledi. Dün kullanıcılara sunulan özellik, iş hayatıyla ilgili birçok bilgi içeriyor. Yeni hizmet, iş arayanlar, çalışanlar ve emekliler için birçok işlem ve bilgiye daha kolay ulaşım sağlıyor.

Çalışma Hayatım sistemi, hem emekliler hem çalışanlar hem de iş arayanlara büyük katkı sağlayacak. Çünkü Emeklilik İşlemleri kısmında 4A, 4B, 4C aylık bilgileri görülebiliyor. Aynı zamanda aylık kesintileri ve birçok bilgiyi görebilir, banka ve adres değişikliği taleplerinizi kolayca yapabilirsiniz.

e-Devlet sistemine yeni entegre edilen hizmet, çalışanlar için de büyük kolaylık sağlıyor. Sol tarafta yer alan Çalışan bölümü ile 4A, 4B, 4C tescil bilgilerine erişim kolaylaştı. Bununla birlikte, emeklilik tarihinizi, 4C bordro, dil tazminatı, 4A/4B iş göremezlik ödemesi bilgilerini görebilirsiniz.

İş arayanlar için ise e-Devlet, 'İş arıyorum' isimli bir bölüm açtı. Buradan İŞKUR kayıt bilgilerine daha hızlı şekilde ulaşma imkanınız var. Ayrıca iş ilanları ve başvurularına da ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra, SGK borçlarınızı / yapılandırmaları da görebilirsiniz. MEB, YÖK, öğrenci ve mezuniyet bilgileri ile meslekî yeterlilik bilgilerine de ulaşabilirsiniz.

Etiketler : e-Devlet Çalışma Hayatım 4A 4B 4C aylık bilgileri Çalışan bölümü
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