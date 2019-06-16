Dünyanın yarısı online

YÜZDE 6 ORANINDA ARTTI

ABD merkezli bir analiz şirketinin İnternet Trendleri Raporu yayınlandı. İnternet kullanıcı sayısı, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak, 3.8 milyara ulaştı ve dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasını oluşturdu. Kullanıcı sayısının yüzde 21'ini Çin, yüzde 12'sini Hindistan ve yüzde 8'ini ABD oluşturdu. Bu ülkeleri Endonezya, Brezilya, Japonya, Rusya ve Meksika takip ederken, Türkiye listede 15'inci sırada yer aldı.

GİZLİLİK SORUNU ENDİŞESİ

Raporda, sosyal medya kullanımında güçlü bir büyüme döneminin ardından yavaşlama başladığının görüldüğü, gizlilik ve sorunlu içerik kaygılarının kullanıcıların davranışlarını etkilediği belirtildi. Öte yandan internet sistemleri gittikçe daha karmaşık, veri bakımından zengin ve görev açısından kritik hale geldikçe siber saldırı riskinin giderek arttığına değinen uzmanlar, ülkelerin savunma stratejilerini bunlara göre değiştirdiğinin altını çizdi.