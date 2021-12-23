Dünyanın ilk SMS'i 121 bin dolara satıldı

Dünyaca ünlü telekominükasyon şirketlerinden Vodafone, 1992 Aralık ayında gönderilen tarihin ilk SMS'ini NFT şeklinde açık artırmayla ve Agguttes Açık Artırma Evi işbirliğinde çok yakında satışa sunacağını duyurmuştu. Fransa'da gerçekleştirilen müzayedede 'Merry Christmas' yani 'Mutlu Noeller' şeklindeki tarihin ilk SMS'i açık artırma üzerinden alıcısını buldu. NFT, 107 bin euro yani 121 bin dolara satıldı. Alıcının kimliği açıklanmadı.

