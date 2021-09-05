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05 Eylül 2021 Pazar 15:44:00 - Güncelleme:05 Eylül 2021 Pazar 15:44:00

Dünyanın en iyilerinden! Milli Muharip Uçak ve Akıncı'da kullanılacak

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Türkiye'nin ilk havadan havaya füzeleri Bozdoğan ve Gökdoğan ile geliştirilmiş seyir füzesi SOM-J test aşamasına geldi. SOM-J'nin Milli Muharip Uçak'ın yanı sıra, Akıncı'da da kullanılması öngörülüyor.

Suriye'den Irak'a, Libya'dan Dağlık Karabağ'a, terör karargahlarını, hareketli hedefleri ve hatta hava savunma sistemlerini imha eden füzeler, Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla üretildi.

TRT Haber'in haberine göre o füzelere şimdi yenileri ekleniyor. Göktuğ Füze Programı kapsamında Bozdoğan ve Gökdoğan hava-hava füzeleri ile SOM-J geliştirilmiş seyir füzesi test aşamasına geldi.

Görüş içi vuruş kabiliyetine sahip Bozdoğan, kısa menzilli havadan havaya füze gereksinimini karşılamak için üretildi. Bozdoğan'ın uçaktan ilk atışı nisan ayında gerçekleştirildi.

GÖKDOĞAN, GÖRÜŞ ÖTESİ HEDEFLERİ VURABİLECEK

Uçaklara monte edilen ancak henüz ateşlenmeyen Gökdoğan füzesinin uçak üstü avyonik testleri ise sürüyor. Uzun menzilli Gökdoğan füzesi, aktif radar başlığı ve milli sistemleri sayesinde görüş ötesi hedefleri de vurabilecek.

DÜNYANIN EN ÖNDE GELEN SİSTEMLERİNDEN

Test süreçleri devam eden füzeler arasında geliştirilmiş havadan karaya seyir füzesi SOM-J de var. SOM-J, diğer varyantlarına göre daha kompakt ve daha hafif bir yapıya sahip.

Dünyanın en önde gelen sistemlerinden olan SOM J, ilk kez bu kadar yakından görüntülendi.

SOM-J, hareketli su ve kara hedeflerine de taarruz edebiliyor. Füzenin, Milli Muharip Uçak'ın yanı sıra, Akıncı'da da kullanılması öngörülüyor.

Etiketler : Suriye IRAK SOM-J FÜZE Milli Muharip Uçak
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