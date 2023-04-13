Dünyanın en gelişmiş insansı robotu GPT-4 ile birleşti

Dünyanın en gelişmiş insansı robotu GPT-4 ile birleşti

Japonca, Almanca, Fransızca ve Çinceyi son derece akıcı konuştuğu belirtilen Ameca, gerçekçi mimikleriyle duygusal hikayeler de anlatıyor.

Firmadan yayımlanan iki videonun ilkinde Ameca'nın Japonca konuştuğu, diğerinde ise hayatının en mutlu ve en acı gününü betimlediği görülüyor.

"En gerçekçi insansı robot" diye nitelenen Ameca, önceki aylarda etkileyici yüz ifadelerini sergilediği videolarıyla ünlü olmuştu.

Yüz buruşturma, inanmama, iğrenme, acı, mutluluk ve öfke gibi ifadeleri taklit edebilen robot, ilk kez 2022'de, 5 ve 7 Ocak arasında ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen teknoloji fuarı CES'te görücüye çıkmıştı.