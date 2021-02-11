Dünyanın 3 boyutlu yazıcıda basılan ilk bifteği

Her geçen gün 3 boyutlu yazıcıların kullanım alanı genişliyor. Aleph Farms tarafından laboratuvarda yazdırılmış dünyanın ilk 3 boyutlu yazıcıdan çıkan pirzola bifteğinin de deneme tadımı yapıldı. Şirket, hayvan kesmeden gerçek bir bifteğin niteliklerine, dokusuna ve tadına sahip et üretmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

