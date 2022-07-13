VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TSK'da FETÖ ile yoğun mücadele
Türkiye ve BAE heyetleri İstanbul'daki yatırım çalıştayında bir araya geldi
Tahıl ambarının kilidini Türkiye kıracak
Denizin Reisleri milli torpidoyla güçlendi
Türkiye'ye açık teklif: Türkiye ile birlikte altın üretmek istiyoruz
Başına poşet geçirilmiş halde bulundu
Bakanlık, Kıyıların Ve Çevrenin Temiz Tutulması İçin Çalışmalarını Sürdürüyor
Türkiye'den ABD'ye dikkat çeken FETÖ mesajı
Bakan Nebati'den net mesaj: Müsamaha göstermeyeceğiz
Darbe itirafı! Türkiye'yi tehdit etmişti
İki ülkeden doğal gaz krizine karşı hamle!
Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
İşsizlik rakamları açıklandı
Uvalde'deki okul saldırısında polis 77 dakika boyunca saldırgana müdahale etmemiş
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi
Kastamonu'da selin ardından yürütülen çalışmalar sürüyor
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık koltuğu için 8 aday yarışacak
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor
F-16 satışında kritik gelişme! Geri adım attı
9 AB ülkesinden İsrail'e ret
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
Gedik'ten filtre esprisi
27 Ocak'ta vizyonda
Aşkta şansım hiç yok
13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:58:00

Denizin Reisleri milli torpidoyla güçlendi

ABONE OL

Türkiye'de ilk kez milli imkanlarla üretilen denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım "Section 50"nin, yeni teslimatları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na gerçekleştirildi. "Section 50" dünyada sayılı ülkede var.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için başlatılan Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde önemli bir teslimat daha tamamlandı. Sayılı ülkenin üretimini yapabildiği denizaltı torpido kovanlarının (ana silahların) yer aldığı baş kısım "Section 50"nin yeni teslimatları devam ediyor.

İlk kez Türkiye'de, yerli ve milli imkanlarla, STM mühendisliği ve koordinasyonunda, Yalova'daki Gürdesan Gemi Makinaları Sanayii Ticaret A.Ş.'de üretilen "Section50"nin ikinci ve üçüncü teslimatı başarıyla gerçekleştirildi. Reis Sınıfı denizaltılar için üretilen 2 adet "Section50", deniz yolu ile Gölcük Tersane Komutanlığı'na teslim edildi. Türkiye'de üretilen ve teslim edilen ikinci ve üçüncü Section 50 bölümü, TCG AYDIN REİS ve TCG SEYDİ ALİ REİS'e entegre edilecek. STM ve Gürdesan, TCG MURAT REİS'e entegre edilecek ilk Section50 teslimatını ise Eylül 2021'de gerçekleştirmişti.

Gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle duyurdu:

"Kritik sistemlerin yerlileştirmesine devam ediyoruz. Denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım "Section 50"nin yeni teslimatlarını Gölcük Tersane Komutanlığına yaptık. 2 adet Section 50, AYDIN REİS ve SEYDİ ALİ REİS denizaltılarımıza entegre edilecek."

SECTİON 50

Türk Donanması'nın en modern denizaltı platformu olacak Reis sınıfı denizaltıların en kritik bölümü olan Section 50, denizaltı ana silahlarını ve güdümlü mermilerin atılmasını sağlayan sistemleri içinde barındırıyor. Üretilen Section 50 sayesinde Reis Sınıfı Denizaltılar, 8 adet 533mm'lik torpido kovanı ile silahlandırılıyor. Proje çerçevesinde 6 adet Reis Sınıfı Denizaltı'nın teslim edilmesi planlanıyor. İlk iki denizaltının, torpido kovanlarının yer aldığı bölüm, projenin ana yüklencisi Alman ThyssenKrupp Marine Systems tarafından üretildi. 3, 4, 5 ve 6. denizaltılarda yer alacak Section 50 bölümü ise Türkiye'de ilk kez STM ana alt yüklenciliğinde, Gürdesan'da üretiliyor.

YENİ TİP DENİZALTI PROJESİ

SSB tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı çerçevesinde Denizaltı Harekat Konsepti kriterlerini karşılamak üzere başlatılan proje çerçevesinde, 6 adet Reis Sınıfı denizaltının Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda azami ölçüde Türk sanayii katılımı ile inşa edilmesi amaçlanıyor. Yeni tip denizaltı projesi çerçevesinde havadan bağımsız tahrik sistemi ile birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliğine sahip, su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış 6 denizaltının hizmete alınması planlanıyor.

Havadan Bağımsız Tahrik Sistemi ile donatılan Reis Sınıfı denizaltılar, bu sayede satha çıkmaksızın haftalarca sualtında harekat yapabilme imkanına sahip olacak. Düşük sesli seyir yeteneğine sahip olan denizaltılar, gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilecek. Denizaltılar 68 metre uzunluğa, 2 bin tonun üzerinde ağırlığa ve 40 personel kapasitesine sahip olacak.

Proje çerçevesinde Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen ilk denizaltı TCG PİRİREİS (S-330), Mart 2021'de denize indirilmişti. Projede, Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni de 23 Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilmişti.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev alacak Reis Sınıfı Denizaltıların isimleri şöyle:

Etiketler : 2 adet Section 50 AYDIN REİS SEYDİ ALİ REİS
Hayatımın en dürüst dönemi

Hayatımın en dürüst dönemi
12 saatte 1 milyonluk tıklanma

12 saatte 1 milyonluk tıklanma
Ekrana veda

Ekrana veda
‘Yıldız Şefler' Bodrum'da

‘Yıldız Şefler' Bodrum'da
Alkışlar Hande'ye

Alkışlar Hande'ye
Abla-kardeş reklamda

Abla-kardeş reklamda
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Bu dönemde sanatçı olmak istemezdim

Bu dönemde sanatçı olmak istemezdim
BOĞAZ'DA Nostalji rüzgarı

BOĞAZ'DA Nostalji rüzgarı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX