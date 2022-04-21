Kızılelma MİUS dünya radarında

Dünya Türkiye'nin gücünü gördü! Yabancı bir oyun şirketi, MİUS'u oyununa ekledi
Türkiye'nin özellikle son dönemde gösterdiği askeri başarıları ve üstün teknolojili savunma sanayi sistemleri dünyanın ağzını açıkta bırakıyor. Ve Türkiye'ye gösterilen ilgi artık saklanamıyor. Baykar Savunma tarafından geliştirilen KIZILELMA Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) yabancı bir şirketin (Cube Software) oyununa eklendi.
Yerli ve milli olarak geliştirilen Muharip İnsansız Uçak Sistemi Kızılelma, Modern Warships adlı aksiyon oyununa ekleniyor.
Yeni nesil teknolojileriyle Türkiye'nin gücüne güç katacak olan Kızılelma MİUS, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.
TÜRKİYE'YE GÖSTERİLEN İLGİ ARTIK SAKLANMIYOR
Kızılelma son olarak yabancı bir video oyununa ekleniyor. Modern Warships adlı aksiyon oyunu gerçek savaş gemilerini ve jetlerini esas alıyor. BAYKAR Savunma tarafından geliştirilen Kızılelma MİUS da oyuna ekledi.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Oyunun resmi hesabı haberi sosyal medyadan duyurdu. Bayraktar MİUS Türk dronu, mayıs ayında oyuna eklenecek.
Kızılelma kısa pistli gemilere, iniş ve kalkış özelliklerine sahip olacak. Bu sayede deniz aşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu sayede Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif görev alacak.
Düşük radar izi sayesinde zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirebilecek. 5 saat havada kalması hesaplanan Kızılelma'nın ilk uçuşunu 2023'te yapması planlanıyor.
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