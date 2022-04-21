VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul 'Michelin Rehberi'nde
BM: Ukrayna'da her 6 kişiden biri ülke içinde yerinden edildi
Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Metropollerde eylem yapmayı planlayan 2 PKK'lı, 3 kilo patlayıcıyla yakalandı
Türkiye bölgeye el uzattı
Kızılelma MİUS dünya radarında
Afganistan'da camide patlama! Onlarca ölü ve yaralı var
Başkan Erdoğan: Tercih değil zorunluluk
Türkiye'den Yunanistan'a misilleme!
Türkiye'ye ortaklık teklifi: Projede biz de yer almak istiyoruz
Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik hizmetlere de ihracat desteği verilecek
Avustralya, vatandaşı Julian Assange'ın ABD'ye iadesine müdahale etmeyecek
Kağıthane'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Toyota tedarik sıkıntıları nedeniyle mayısta üretimi düşürecek
Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bulunduğu bölgede 14 kayıt dışı mezar bulundu
Abant-Taşkesti kara yolu heyelan riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Kent trafiği bluetooth teknolojisiyle anlık izlenebilecek
Çocuklar "ramazan davulcusu" oldu
32 yıldır teravih namazlarını hatimle kıldırıyor
Türkiye ramazanda ihtiyaç sahibi Nijeryalı kardeşlerine yardım eli uzattı
İtfaiyeciler iftar ve sahurda da görev başında
"Bana teklif geldi ama hükümetimizle istişare ederek gitmeme kararı verdik"
Rusya önemli Mariupol kentini ele geçirdi
21 Nisan 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 17:00:00

Dünya Türkiye'nin gücünü gördü! Yabancı bir oyun şirketi, MİUS'u oyununa ekledi

ABONE OL

Türkiye'nin özellikle son dönemde gösterdiği askeri başarıları ve üstün teknolojili savunma sanayi sistemleri dünyanın ağzını açıkta bırakıyor. Ve Türkiye'ye gösterilen ilgi artık saklanamıyor. Baykar Savunma tarafından geliştirilen KIZILELMA Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) yabancı bir şirketin (Cube Software) oyununa eklendi.

Yerli ve milli olarak geliştirilen Muharip İnsansız Uçak Sistemi Kızılelma, Modern Warships adlı aksiyon oyununa ekleniyor.

Yeni nesil teknolojileriyle Türkiye'nin gücüne güç katacak olan Kızılelma MİUS, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.

TÜRKİYE'YE GÖSTERİLEN İLGİ ARTIK SAKLANMIYOR

Kızılelma son olarak yabancı bir video oyununa ekleniyor. Modern Warships adlı aksiyon oyunu gerçek savaş gemilerini ve jetlerini esas alıyor. BAYKAR Savunma tarafından geliştirilen Kızılelma MİUS da oyuna ekledi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Oyunun resmi hesabı haberi sosyal medyadan duyurdu. Bayraktar MİUS Türk dronu, mayıs ayında oyuna eklenecek.

Kızılelma kısa pistli gemilere, iniş ve kalkış özelliklerine sahip olacak. Bu sayede deniz aşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu sayede Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif görev alacak.

Düşük radar izi sayesinde zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirebilecek. 5 saat havada kalması hesaplanan Kızılelma'nın ilk uçuşunu 2023'te yapması planlanıyor.

Etiketler : Kızılelma BAYRAKTAR MMU MİUS Türk dronu
Tesadüfen Türkiye Güzeli oldum

Tesadüfen Türkiye Güzeli oldum
Bodrum'da ralli heyecanı

Bodrum'da ralli heyecanı
Özgür müzisyen

Özgür müzisyen
Kendi kanalını açtı

Kendi kanalını açtı
Survivor'da şiddet iddiası

Survivor'da şiddet iddiası
Abu Dabi molası

Abu Dabi molası
Babam intihar ettiğinde sahnedeydim

Babam intihar ettiğinde sahnedeydim
Avrupa yolcusu

Avrupa yolcusu
Bebek göründü

Bebek göründü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER