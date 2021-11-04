Dünya sosyal medyada yaşıyor 1 yılda 400 milyon yeni kullanıcı geldi
"2021'de Dijital'in Durumu" raporuna göre 7,89 milyarlık dünya nüfusunun 5,29 milyarı cep telefonu kullanıyor.
"2021'de Dijital'in Durumu" raporuna göre 7,89 milyarlık dünya nüfusunun 5,29 milyarı cep telefonu kullanıyor. İnternet kullanıcı sayısı geçen yıla oranla yüzde 4,8 artarak 4,88 milyara ulaşırken, sosyal medya kullanıcılarının ise son 12 ayda 400 milyondan fazla artarak 4,55 milyara yükseldiği görüldü. Bu da pandemi döneminde sosyal medyaya ilginin arttığını gösterdi.
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