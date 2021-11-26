VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, İzmir'de Mustafa Denizli Stadı'nı hizmete açtı
Müslüme olayına yayın yasağı... Uygulamayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Dünya devleri peşinden koşuyor
Mehmet Tevfik Göksu'dan İBB yönetimine tepki
Ayasofya Camii'nde görenleri şaşkına çeviren olayla ilgili gerçek ortaya çıktı
"Türkiye kendi sınırını çizdi"
Müjdeleri peş peşe sıraladı
TSK'ya teslim edildi! Türkiye sınırı keskin göze emanet
Türkiye yeni rezerv için dünya deviyle anlaştı!
Koronavirüste "süper varyant"' alarmı
İki gözüne yapılan kornea nakliyle karanlıktan kurtuldu
Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı
Taşlıgeçit Höyüğü kazılarında Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı
"Tabutuna çakılan son çivi"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ege Ordu Komutanlığı'nda
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı
Gururlandıran gelişme!: 50'incisi üretildi
BAE yatırımlarını eleştirenlere sert tepki
Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor
Türkiye ile 20 milyar doları aşan hedef!
Dertleri faiz artışı! Türkiye karşıtlarının dolar oyunu
Profesör unvanıyla göreve başlamıştı: Zulâl Atalay Laçin'in her şeyi sahte
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'den faiz, enflasyon ve kur açıklaması
Heyecanlandıran keşif! Homeros'un İlyada'sı tarladan çıktı
26 Kasım 2021 Cuma 14:53:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 14:53:00

Dünya devleri peşinden koşuyor! Türkler geliştirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk ortaklar tarafından 20 yıl önce kurulan firmada, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli araç içi bilgi-eğlence sistemleri, otomotiv pazarına sunuluyor. Firma sahibi Akdeniz, yurt dışı ve yurt içindeki birçok otomotiv fabrikasına ürün tasarladıklarını dile getirerek, Fiat'ın İtalya'daki fabrikasına, Özbekistan'daki fabrikaya, Türkiye'de Tofaş, Ford Otosan, Karsan, Otokar gibi fabrikalara, Amerika'da Volkswagen'in Navistar ile olan birleşmesiyle üretilen ağır ticari vasıtalar ve otobüsler var; oraya, Meksika fabrikalarına gönderim yapıyoruz. Hindistan'da Mahindra, Volvo Eicher gibi ortaklıklara radyo ve hoparlör tedarikimiz var. Hemen hemen Avrupa, Orta Asya, Güney Asya ve Amerika da dahil olmak üzere bütün dünyaya otomotiv elektroniği alanında parçalar satıyoruz. Araçlara bakarsak dünyanın 5 kıtasında da ürünlerimiz var.' dedi.

Türk ortaklar tarafından 20 yıl önce kurulan firmada, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli araç içi bilgi-eğlence ürünleri, dünya çapındaki otomobil markalarınca kullanılıyor.

Sürücü ve yolcuların konforunu ve sürüş güvenliğini artırmak, onlara daha keyifli bir yolculuk yaşatabilmek amacıyla otomotiv multimedya sistemleri geliştiren Türk firması, dünyada 50'den fazla otomobil modeline bu ürünleri tedarik ediyor.

ULUTEK Teknopark'ta yer alan Daiichi firmasının Ar-Ge merkezinde, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli araç içi bilgi-eğlence sistemleri, otomotiv pazarına sunuluyor.

Daiichi Genel Müdürü Ömer Tunç Akdeniz, AA muhabirine, firmanın 20 yıl önce kurulduğunu, yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olduklarını söyledi.

Otomotiv elektroniği alanında çalıştıklarını belirten Akdeniz, "Radyo teyplerle başladık, multimedya sistemleriyle devam ettik. Hoparlörler üretip Tofaş, Ford, Otosan gibi firmalara tedarik sağladık. Şimdi geldiğimiz noktada artık yeni trendleri, 'dijital kokpit' dediğimiz ekranları, elektrikli otomobillerin güvenlik parçaları gibi yeni trendleri takip ediyoruz ve yeni parçaları portföyümüze eklemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Firmanın Bursa'daki Ar-Ge merkezinde yapılan çalışmaları anlatan Akdeniz, şunları kaydetti:

"Burada biz, Türkiye'nin yüzde 100 yerli ilk otomobil radyo teybini yaptık. Polonya'da üretilen Lancia aracına yaklaşık 3 senedir seri üretimde bunun tedarikini sağlıyoruz. Bu çok gurur verici bir şey, Türkiye adına bir ilk. Radyo, multimedya gibi parçalar üreten ilk ve tek Türk firmasıyız. O zaman Fiat Chrysler markasıydı şimdi Peugeot ve Citroen ile birleşip Stellantis Grup oldular ve ihalenin neticesinde bütün dünya devlerinin içinden sıyrıldık ve bizi layık gördüler. Arkadaşlarımız burada yüzde 100 Türk mühendisliğiyle yazılımını, donanımını, mekaniğini, her şeyini yaptı ve Polonya fabrikasına tedarik etmeye başladık."

- "DÜNYANIN 5 KITASINDA DA ÜRÜNLERİMİZ VAR"

Akdeniz, yurt dışı ve yurt içindeki birçok otomotiv fabrikasına ürün tasarladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Fiat'ın İtalya'daki fabrikasına, Özbekistan'daki fabrikaya, Türkiye'de Tofaş, Ford Otosan, Karsan, Otokar gibi fabrikalara, Amerika'da Volkswagen'in Navistar ile olan birleşmesiyle üretilen ağır ticari vasıtalar ve otobüsler var; oraya, Meksika fabrikalarına gönderim yapıyoruz. Hindistan'da Mahindra, Volvo Eicher gibi ortaklıklara radyo ve hoparlör tedarikimiz var. Hemen hemen Avrupa, Orta Asya, Güney Asya ve Amerika da dahil olmak üzere bütün dünyaya otomotiv elektroniği alanında parçalar satıyoruz. Araçlara bakarsak dünyanın 5 kıtasında da ürünlerimiz var. Ürün sattığımız fabrikalar olarak düşünürsek yine 4 kıtada, Kuzey Amerika'da, Orta Amerika'da, Asya'da, Avrupa'da, Kuzey Afrika'da müşterilerimiz var. Fiat Chrysler otomobile, Peugeot ve Citroen markasına, Volkswagen'e, Ford'a ürünler veriyoruz. Zaten dünya otomotiv pazarının yüzde 70'ini bu araçlar oluşturuyor."

Yeni trendlere, teknolojilere uyum sağlamak için çalıştıklarını ve mühendislik güçlerini artırmayı planladıklarını aktaran Akdeniz, 1-2 yıl içinde 100 mühendisi daha ekibe katacaklarını, elektrikli otomobillere yeni parçalar geliştirmek, online multimedya sistemlerinde siber güvenlik için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

- "TASARLADIĞIMIZ MULTİMEDYA SİSTEMLERİNİ ARAÇLARDA GÖRMEK, İNANILMAZ BİR DUYGU"

Firmanın Ar-Ge Direktörü Emrah Yürüklü de bilgi eğlence sistemleri, gösterge paneli, multimedya, radyo, hoparlör amfi sistemleri tasarlayıp ürettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu ürünlerin bütün yazılım, donanım, mekanik geliştirmesi, sıfırdan, eskiz çalışmasından başlıyor; ara yüz, ön panel, butonların yerlerinden, menülerinden son ürüne kadar yapıyoruz. Ford, Tofaş, Fiat gibi büyük otomotiv üreticileri, bizim müşterilerimiz. Biz üretiyoruz ve onların fabrikalarına gönderiyoruz. Araç üzerine seri üretim hatlarında monte ediyor ve son müşteriyle buluşturuyorlar."

Aracı gösteren, özellikle gençlere aracın satılmasını sağlayan, en göz önünde olan multimedya sistemlerinin artık büyük ekranlı olarak tasarlanmaya başladığı bilgisini veren Yürüklü, "Tasarladığımız multimedya sistemlerini araçlarda görmek, inanılmaz bir duygu. Kırmızı ışıkta duruyorsunuz, yan tarafta bir araçta bizim geliştirdiğimiz multimedya sistemi kullanılıyor. Televizyonda bir dizide, sinemada bir filmde tasarladığımız sistemleri gördüğümüzde insan duygulanıyor. 'Çok uğraştık ama ürün iyi oldu ve insanlar kullanıyor, memnun.' diye mutlu oluyoruz." dedi.

Yürüklü, multimedya, bilgi eğlence sistemleri dünyasında ciddi bir evrilme beklendiğine dikkati çekerek, "Gösterge paneli, multimedya, amfi sistemleri, şu anda ayrık yapıda. Yeni trend, elektrikli ve otonom araçlarla birlikte bunların hepsini birden yöneten tek bir kontrol ünitesi, tek bir beyin. Gösterim için ekran çıkışı veren ama hepsini birden tek başına yöneten, bir nevi bilgisayar. Gelecekte bunun ciddi anlamda karşımıza geleceğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Multimedya sistemlerinin artık internet bağlantılı olduğunu aktaran Yürüklü, "Gelecekte kredi kartı bilgilerini, HGS, OGS gibi bilgileri içinde saklayacak multimedya sistemlerinde, cep telefonunda olan uygulamalar olacak. Uzaktan yazılım güncellemeleri yapılabilecek. Siber güvenlik, artık bizim işimizin ayrılmaz bir noktası. Biz de hazırlık aşamasındayız. Siber güvenlik uzmanlarını işe başlattık." diye konuştu.

Etiketler : ULUTEK Teknopark HGS OGS Firmanın Ar-Ge Direktörü Emrah Yürüklü
Almanya'da klip

Almanya'da klip
İlk single heyecanı

İlk single heyecanı
Evlatlarım ve ben

Evlatlarım ve ben
Murat uğurlu geldi

Murat uğurlu geldi
Diva izdihamı

Diva izdihamı
Romantik tatil

Romantik tatil
Kadına şiddete dikkat çekti

Kadına şiddete dikkat çekti
Gelinlik provası

Gelinlik provası
Parmak izimle kan grubum orijinal

Parmak izimle kan grubum orijinal

EN ÇOK OKUNAN HABERLER