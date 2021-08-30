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30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:09:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:09:00

Dünya basınından övgü seli! Akıncı TİHA nam salıyor

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Bayraktar Akıncı TİHA, TSK'nın envanterine katıldıktan sonra tüm dünyada dikkatleri üzerine çekti. Bloomberg'de, TİHA ile Türkiye'nin dünyadaki üç ülkeden biri haline geldiği ifade edildi.

Bayraktar Akıncı TİHA, dün TSK'nın envanterine dahil oldu. Türkiye için yeni bir sayfa anlamına gelen bu teslimat, TB-2 ve ANKA ile başlayan sürecin insansız savaş uçaklarına dönüşmesinde en önemli ara duraklardan biri olacak. Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısı dünya basınının manşetlerine taşındı.

Star.com.tr'de yer alan habere göre, ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin TİHA ile dünyada üç ülkeden biri haline geldiğini yazdı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk ordusuyla ilgili hedefi aktarıldı.

Türkiye, insansız hava araçlarında gücüne güç katmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslimat törenine katıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, ABD basınından Bloomberg, törenin ardından havalanan Akıncı TİHA'yla ilgili gelişmeyi okurlarına aktardı.

"ERDOĞAN'IN HEDEFİ, ORDUYU KENDİ KENDİNE YETER HALE GETİRMEK"

Haberde, yerli üretim insansız araçları projelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "orduyu kendi kendine yeter hale getirme" çabalarının olduğu vurgulandı. Baykar Savunma tarafından üretilen Akıncı TİHA'nın, Ukrayna ve Polonya dahil çeşitli ülkelere satışı yapılan Bayraktar TB2'den daha gelişmiş durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Teslimat töreninde Erdoğan'ın "Türkiye, Akıncı ile dünyada bu teknolojiyi üreten ilk üç ülkeden biri oldu." dediği hatırlatıldı.

AKINCI TİHA'NIN ÖZELLİKLERİNİ SIRALADILAR

Akıncı'nın havada ve yerde hedeflere saldırabildiği ve savaş uçaklarıyla birlikte hareket edebildiği, ayrıca Türkiye'nin mevcut pilotsuz uçaklarından daha yüksek irtifada uçabilmesinin yanı sıra havada daha uzun süre kalabildiği ifade edildi.

"ROKETSAN'IN FÜZELERİNİ TAŞIYACAK"

Haberde, TİHA için "Roketsan tarafından geliştirilen füzeleri taşıyacak." denildi. Öte yandan Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'ların Libya'da Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirme girişimlerine karşı koyduğu, 44 günlük Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan ordusuna üstünlük sağladığı anımsatıldı.

Etiketler : akınca tiha siha AKINCI TİHA
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