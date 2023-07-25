Dolanan mühimmatlı Türk zırhlısı geliyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen zırhlı araçlara NMS Light (YÖRÜK 4X4 Hafif Zırhlı Araç) eklendi.

Nurol Makina tarafından geliştirilen araç, ilk kez 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilendi.

Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı Anıl Karel, yaptığı açıklamada, aracın şirketin hafif sınıf araç sınıfındaki boşluğunu tamamladığını söyledi.

Ürünleri arasında 10-14, 14-18 ve 15-20 ton araçlar bulunduğuna işaret eden Karel, NMS Hafif Zırhlı Aracın ise 8-10 ton ağırlığıyla hafif sınıfta yerini aldığını belirtti.

Bu aracı yaparken farklı bir teknoloji kullandıklarını dile getiren Karel, şöyle konuştu:

"Aracın kabin kısmı tamamen mekanik bağlantılı şekilde yapıldı, civatalarla bir bağlama teknolojisi kullanıldı. Aracın bütün mayın, balistik patlama, balistik koruma ve her türlü yol kalifikasyon testleri gerçekleştirildi. Oldukça başarılı. Aracımız kabin bölmesinin koruma seviyesini NMS araçlarında da olduğu gibi eklemeli zırh çözümleriyle seviye 4'e kadar değiştirmek mümkün. En yüksek mayın korumasına erişme imkanımız var. Aracın ön bölümü kompozit olarak tasarlandı ve farklı koruma seviyelerine çıkma imkanımız var. Arka tarafı pikap bir araç olarak planladık. Arkaya içerden geçiş imkanı var. Araçta 4-5 mürettebat bulunabiliyor. Aracın 4 ton faydalı yük taşıma kabiliyeti var. Bu bize hem silah hem de görev sistemlerinin aynı anda araç üzerine entegre edilebilme imkanı sağlıyor. Aracımızda üzerinde 30 mm silah sistemi olan içeriden kumandalı bir kule var. Arkada da günümüzdeki tehditlere göre tasarlanmış 'dolanan mühimmat' adı verilen bir silah sistemimiz mevcut. Dolayısıyla bu iki sistemi aracımızla birlikte entegre ederek tanıtmak istedik."

Nurol Makina'nın araçlarına değişen tehditlere uygun görev yükleri entegre ettiğini belirten Karel, bu aracın da buna imkan verdiğini söyledi.

Araca entegre edilen dolanan mühimmat konusunda işbirliği yaptıkları firmadan oldukça başarılı test sonuçları aldıklarını bildiren Anıl Karel, "Dolanan mühimmatın 20 kilometre mesafede kullanılabildiğini görüyoruz. Bu özelliklerde Türkiye'de ilk defa üretiliyor. Dünyada çeşitli modelleri mevcut ama bu mühimmatın dünyadaki modellerine göre farkı küçük boyutlarda olması. Dolayısıyla bu boyutlarda ilk defa üretilmiş. 20 kilometre kadar menzili var ve zırh delme özelliği yüksek bir mühimmat. Tehditlere karşı yoğun olarak kullanılacağını düşünüyoruz." dedi.

NMS'nin yakaladığı ihracat başarısının bu yeni araçla da süreceğine inandıklarını vurgulayan Karel, pazar analizlerine göre böyle bir araca ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Karel, NMS için 2 yeni sözleşme imzalama aşamasında olduklarını bildirerek, kısa süre içinde yeni aracı ihracatını yaptıkları ürünlere eklemeyi hedeflediklerini kaydetti.