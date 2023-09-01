VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya: Görüşümüz yansıtılmazsa ortak G20 bildirisi olmayacak
İsrail, Doğu Kudüs'teki Filistinlileri evlerini "kendi elleriyle" yıkmaya zorluyor
Hindistan, son 122 yılın en kurak ağustosunu geçirdi
Yunanistan'daki yangınlarda düzensiz göçmenler de çıkış yolu arıyor
İsveç terörle mücadele şefinden Kur'an-ı Kerim yakma olaylarıyla ülkenin imajının değiştiği uyarısı
Tayland Kralı, eski Başbakan Şinavatra'nın 8 yıllık hapis cezasını 1 yıla indirdi
01 Eylül 2023 Cuma 14:08:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 14:08:00

Dijital uygulamalar okulda başlayan zorbalığı eve taşıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, okulda başlayan zorbalığın WhatsApp ve benzeri uygulamalar aracılığıyla evde de devam ettiğini söyledi.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, okulların açılmasına sayılı günler kala velilere uyarılarda bulundu.

Yaz tatili boyunca çocukların gereğinden fazla ekrana maruz kaldığını anlatan Eraslan, bunun okul döneminde de devam ettiğini dile getirdi.

Çocukların okulda zaman zaman zorbalıkla karşı karşıya kaldıklarına işaret eden Eraslan, şunları kaydetti:

"Eskiden okuldan evimize geldiğimizde huzur buluyor, dinleniyor, sıcak yuvamızda anne babamız ve kardeşlerimizle etkileşim içinde oluyorduk. Şimdi çocuklar eve geldiklerinde kendilerini odalarına kapatıyor, ellerindeki akıllı telefonlarla saatler geçirebiliyorlar. WhatsApp ve benzeri uygulamalar aracılığıyla birbirlerine zorbalık yapabiliyorlar. Okulda başlayan zorbalık evde de devam ediyor."

EBEVEYNLERE "PAYLAŞIM" UYARISI

Eraslan, ebeveynlerin, çocuklarının neye maruz kaldığı, sosyal medyada ne tür içeriklere eriştiğini takipte zorlandıklarını belirterek, sosyal medyanın istismara da zemin hazırladığını belirtti.

Sosyal medyanın çocuklar için birçok risk ve olumsuzluk içerdiğinin altını çizen Eraslan, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla, çocuklar bu tür platformlarda iletişim açısından mesajı alımlayan olmaktan çıkıp, içerik üretir hale getirildi. Sosyal medyada ebeveynleri tarafından içerik üretmesi teşvik edilen hatta zorlanan çocuklar birer 'çocuk influencer' ve 'mikro ünlü' haline getirilmeye çalışılıyor. Yapılan her paylaşım ile çocukların dijital ayak izi oluşturuluyor. Çocuklar bu paylaşımların gelecekte kimliklerinin önemli bir parçası olacağı gerçeğinden bihaber şekilde yaşamaktadırlar."

Etiketler : çocuk zorbalık sosyal medya
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda
Kumar için takılarımı bozdurdu

Kumar için takılarımı bozdurdu
Sokak çalgıcısıyla düet

Sokak çalgıcısıyla düet
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Szymanski, Hande'nin kadrajında

Szymanski, Hande'nin kadrajında
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX