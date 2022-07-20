Dev enerji projesinde kritik eşik!

Enerjide yüzde 90'ının üzerinde dışa bağımlı olan Türkiye, dünya genelinde enerji alanında krizlerden en az şekilde etkilenmek amacıyla Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesini hayata geçirmişti. Türkiye'nin enerjide bağımsızlığı için kritik öneme sahip olan Akkuyu NGS'nin yapımı Mersin'in Gülnar ilçesinde devam ediyor. İlk 3 reaktörü devreye almak için çalışmaların son hızla devam ettiği projede son ve 4'üncü reaktörün temeli de yarın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılacağı törenle atılacak. Türkiye'nin ilk nükleer santrali cumhuriyetin 100. yılında devreye alınacak.

TEK BAŞINA İSTANBUL'UN ELEKTRİK TALEBİNİN YÜZDE 90'INI KARŞILAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akkuyu NGS'de çalışmaların planlandığı gibi ilerlediğini söyledi. Akkuyu NGS'deki tüm reaktörler devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını belirten Dönmez, "Santralde her biri 1200 megavat olmak üzere 4 reaktör olacak. Yani kurulu gücü toplamda 4 bin 800 megavat. Bu projeden yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşecek. Bu da tek başına Ankara ve İzmir'in toplam elektrik talebine ya da İstanbul'un elektrik talebinin yüzde 90'ına denk geliyor" diye konuştu.

"HEDEFE ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ"

Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Yarım asırlık nükleer serüvenimizde hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Bu proje enerji bağımsızlığı, cari açığın azalması, alternatif enerji kaynaklarının devreye alınması gibi birçok açıdan ülkemize çok ciddi kazanımlar sunacak. İnşallah gelecek yıl, cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ilk reaktörü devreye alacağız. Sadece enerji alanında değil bilgi transferi anlamında da çok önemsiyoruz bu projeyi. Akkuyu'da çalışacak mühendis ihtiyacımızın karşılanması amacıyla birçok öğrencimiz nükleer alanında Rusya'da çeşitli üniversitelerde lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı, almaya devam ediyor."