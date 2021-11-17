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17 Kasım 2021 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 09:54:00

Deniz Kuvvetlerine taze kan

Kaynak: SavunmaSanayiST.com

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Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 10 adet AH-1W Super Cobra tipi taarruz helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilecek. Devir teslim töreni sonrası Kara Kuvvetleri açığı TUSAŞ T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteriyle giderecek.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına binaen 90'lı yıllarda, terörle mücadele amacıyla ABD'den tedarik edilen AH-1W Super Cobra Taarruz Helikopterleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilecek.

SavunmaSanayiST.com tarafından edilen bilgilere göre; 10 adet helikopterin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devri, gelecek yıl gerçekleştirilecek. İlk AH-1W Super Cobra Taarruz Helikopteri'nin, 2022 yılının Mayıs ayı içerisinde donanmaya devredilmesi planlanıyor. AH-1W Super Cobra Taarruz Helikopterleri, ABD Deniz Piyadeleri'nin kullanımındaki platformlar olmaları sebebiyle deniz şartlarına uyumlu yapıdalar.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilecek AH-1W Super Cobra helikopterlerinin, kısa içerisinde hizmete alınması planlanan TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi (LHD)'ne konuşlandırılacağı öngörülüyor. Türk Donanması, AH-1W Super Cobra'lar ile envanterine ilk kez taarruz helikopteri katmış olacak.

Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yürütülen T-929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri (ATAK-II) Projesi'ne katılımının da söz konusu olduğu öngörülüyor.

AH-1W Super Cobra'ların Kara Kuvvetleri Komutanlığı hizmetinden çıkartılacak olmalarının, kuvvete negatif bir etki oluşturmayacağı düşünülüyor. Kuvvet, 2014 ila 2021 yılları arasında 50 adetten fazla TUSAŞ T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri teslim aldı.

Etiketler : Kara Kuvvetleri Komutanlığı AH-1W Super Cobra T-929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri
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