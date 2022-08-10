ASELSAN, TUSAŞ ve Roketsan'dan büyük başarı

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10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:04:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:44:00

"Defense News Top 100" listesine 3 Türk şirketi girdi

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Türk savunma sanayii dünyanın en büyük şirketleri arasına üç temsilcisini sokmayı başardı. Defense News dergisi tarafından savunma satışları baz alınarak yayımlanan “Defense News Top 100”ün 2021 sonuçlarına göre, ASELSAN, TUSAŞ ve Roketsan en büyük 100 şirket arasına girdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından savunma satışları baz alınarak yayımlanan "Defense News Top 100"ün 2021 sonuçları açıklandı. 2 milyar doların üzerinde ihracat yapan Türk savunma sanayii dünyanın en büyük şirketleri arasına üç temsilcisini sokmayı başardı. ASELSAN, TUSAŞ ve Roketsan en büyük 100 şirket arasına girdi.

ASELSAN: Geçtiğimiz yıl listede 48. sırada bulunan ASELSAN, bir sıra düşerek bu yıl 49. sırada yer aldı. Aselsan listede ilk 50'de yer alan tek Türk şirketi olmaya devam etti.

TUSAŞ: TUSAŞ ise geçtiğimiz yıl listede 68. sırada bulunurken, bu yıl 67. sıraya yükseldi.

ROKETSAN: Listede Türkiye adına en çarpıcı gelişme ise Roketsan'da yaşandı. Listeye 2019'da 96. sıradan giren, 2020'de 89. sıraya yükselen ve 2021'de ise listeden düşen Roketsan, bu yıl 86. sıradan listeye tekrar giriş yaptı.

Türk savunma ve havacılık sanayii sektörü, 2020 yılında 7 firma ile kendi rekorunu kırmıştı. 2020 yılındaki listede; ASELSAN 48, TUSAŞ 53, BMC 89, Roketsan 91, STM 92, FNSS 98 ve HAVELSAN 99'uncu sırada bulunuyordu.

8.5 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞ

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, bu başarının arkasında Türk mühendisliğinin, Ar-Ge ve inovasyonun olduğunu belirterek "2021 yılında da tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin ASELSAN'ı, çok sayıda milli başarıyı milletimize hediye etti. ASELSAN'ın 2021 yılı cirosu geçen yıla göre yüzde 25 büyüyerek 20,1 milyar TL'ye ulaştı. ASELSAN'ın bakiye siparişleri 2021 sonu itibarıyla 8,5 milyar ABD Doları oldu" dedi.

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri Prof. Dr. Haluk Görgün ASELSAN
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