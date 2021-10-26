Dark Web'e dev operasyon! 150 kişi yakalandı

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), dark web'de faaliyet gösteren suçlulara yönelik uluslararası bir operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 150 kişinin gözaltına alınırken, 26,7 milyon dolardan fazla nakit paranın yanı sıra 230 kilogramdan fazla uyuşturucu ve 45 adet silah ele geçirildi.

Gözaltına alınanların çoğu (65 kişi) Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ardından Almanya (47), Birleşik Krallık (24), Hollanda (4), Fransa (3), İsviçre (2) ve Bulgaristan (1) geliyor.

Gözaltına alınanların çoğunun 'yüksek değerli hedef' olduğu belirtildi.

DARK WEB NEDİR?

Dark web, World Wide Web'in kimlik ve konumu gizleyerek, kullanıcılarla şifreli mesajlar aracılığıyla iletişim kurmayı sağlayan kısımlarını tanımlayan bir terimdir.

Bu alan genellikle suçlular, aşırılık yanlıları ve bilgisayar korsanı gruplar tarafından kullanıldığı için, 'İnternetin Vahşi Batısı' olarak tanımlanmıştır.