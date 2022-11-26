Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU'da hazırlıklar devam ediyor

Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU'da hazırlıklar devam ediyor

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, LHD ANADOLU gemisine iniş ve kalkış yapan helikopterler ile atış testlerinin gerçekleştirildiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Milletimizin heyecanla beklediği, donanmamızın gücüne güç katacak olan LHD ANADOLU'nun hizmete gireceği gün için hazırlıklar aralıksız devam ediyor. LHD ANADOLU'nun uçuş güvertesine konuşlandırabileceği hava araçları, orta yük nakliye helikopteri, genel maksat helikopteri, taarruz helikopterleri, ağır yük nakliye helikopteri ve insansız hava araçlarıdır."