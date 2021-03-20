Çocuklara özel Instagram

Sosyal medya platformu Instagram, 13 yaş altı çocuklara özel bir sürüm üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Messenger Kids benzer bir uygulama altyapısı geliştirdiklerini aktaran şirket yetkilileri, "Gelişmiş ebeveyn kontrolleri olacak böylece çocuklar rahatlıkla korunabilecek" dedi.



Bu arada uygulama içerisinde yakında gençler için önemli bir uyarı da çıkaracak. Bu uyarı sayesinde de gençler kendisine mesaj gönderen yetişkinleri karşı tarafa haber vermeden gizli olarak Instagram'a rapor edebilecek.

