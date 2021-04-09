Clubhouse'e rakip: Hotline

Sohbet odaları üzerinden kullanıcılarına sesli etkileşim imkanı sağlayan Clubhouse uygulamasına Facebook tarafından rakip geldi: Hotline. Bu yeni uygulama, direkt olarak sesli iletişime odaklanmıyor. Soru cevap mantığını merkeze alan Hotline, ses yanında video yani görüntülü konuşma desteğine de sahip. Aynı zamanda bu serviste içeriklerin kayıt altına alındığı da aktarılıyor.

