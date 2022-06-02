Füzeleri 15 saniyede tespit ediyor!

Çin'deki Hava Kuvvetleri Erken Uyarı Akademisi araştırmacıları, yeni yapay zeka teknolojisi ile füze tehditlerini sadece 15 saniyede tespit edebildiğini iddia etti.

TRT Haber'in Techtimes'a dayandırdığı habere göre; Hipersonik füzeler, Çin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer dev ülkelerin cephaneliklerinde sahip oldukları en iyi savunma teknolojileri arasında.

Ancak diğer ülkelerin bu tehlikeli roketleri kendilerine karşı kullanabileceğini bildikleri için gelişmiş erken uyarı sistemi geliştirmeleri de bir zorunluluk haline geliyor.

Çin hipersonik füzeleri mümkün olan en kısa sürede tespit etmesine yardımcı olabilecek çok verimli bir yapay zeka tabanlı tespit sistemi geliştirdiğini duyurdu.

South China Morning Post'un haberine göre, Çin'deki araştırmacılar, hipersonik füzelerin seyrini, sesten beş kat daha hızlı yaklaşsalar bile tahmin edebilen yapay zeka tabanlı bir teknoloji geliştirdiklerini iddia etti.

Rusya ve Kuzey Kore gibi ülkeler hipersonik füzelerinin çeşitlerini test ederken, ABD bu ayın başlarında üçüncü denemesinde başarılı bir test yaptı.

Hipersonik füze ateşleyebilen bu gruba daha fazla ülkenin katılması beklendiğinden, bunlara karşı önlem geliştirilmesi gerekiyor.

Araştırmacılar ayrıca Çin dergisi Journal of Astronautics'te bu sistemle ilgili bir makale yayınladılar .

Araştırmacılara göre, ortalama bir hipersonik füze, mesafeleri çok hızlı kat edebilen bir silah için oldukça dar olan 8 km'lik bir hedef bölge içinde kalıyor.

Buna ek olarak, füze, ne kadar hızlı olursa olsun, yine de fizik yasalarını takip etmek zorunda ve havadayken hava savunmasından uzaklaşmak için yaptığı her küçük hareket, tasarım, yetenekler ve görev hakkında sinyaller veriyor.