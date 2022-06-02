VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kripto parada yeni bir vurgun!
İsrail güçleri Filistinlilere ait bir evi yıktı
'Adamlar' bilim kurgu ve gerilim sevenlerle buluşacak
Doğal gaz ithalatı martta yüzde 6,6 arttı
İhracatta mayıs rekoru!
Avustralya'da gaz arzında sorun büyüyor
Bolu'da kadın belediye meclis üyesi Çınar hakkında 30 gün koruma kararı verildi
DSÖ, dünyada 550 maymun çiçeği vakası bulunduğunu açıkladı
Terör örgütü PKK yandaşları Londra'da yürüyüş düzenledi
ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyonun seyri konusunda yanıldım
ABD, Küba'ya uyguladığı tüm uçuş yasaklarını kaldırdı
Borsa güne yükselişle başladı
Hollywood oyuncusu Johnny Depp, eski eşinden 15 milyon dolar tazminat kazandı
THY'den 'PCR test raporu' açıklaması
Emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor! 3600 ek göstergede detaylar belli oldu
25 ülkeye yeni büyükelçi atandı!
Füzeleri 15 saniyede tespit ediyor!
Almanya'da 'beyin ölümü gerçekleşti' dediler: Türkiye sahip çıktı
NATO'ya üye olmak isteyen Finlandiya'dan Türkiye'ye mesaj
Hiç diyet yapmadım
Özel hazırlık
Oğuz Aral adını yaşatacak
Çok aşığım!
02 Haziran 2022 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:02 Haziran 2022 Perşembe 08:50:00

Çin'den yeni yapay zeka teknolojisi: Füzeleri 15 saniyede tespit ediyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Çin'deki Hava Kuvvetleri Erken Uyarı Akademisi araştırmacıları, yeni yapay zeka teknolojisi ile füze tehditlerini sadece 15 saniyede tespit edebildiğini iddia etti.

Çin'deki Hava Kuvvetleri Erken Uyarı Akademisi araştırmacıları, yeni yapay zeka teknolojisi ile füze tehditlerini sadece 15 saniyede tespit edebildiğini iddia etti.

TRT Haber'in Techtimes'a dayandırdığı habere göre; Hipersonik füzeler, Çin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer dev ülkelerin cephaneliklerinde sahip oldukları en iyi savunma teknolojileri arasında.

Ancak diğer ülkelerin bu tehlikeli roketleri kendilerine karşı kullanabileceğini bildikleri için gelişmiş erken uyarı sistemi geliştirmeleri de bir zorunluluk haline geliyor.

Çin hipersonik füzeleri mümkün olan en kısa sürede tespit etmesine yardımcı olabilecek çok verimli bir yapay zeka tabanlı tespit sistemi geliştirdiğini duyurdu.

South China Morning Post'un haberine göre, Çin'deki araştırmacılar, hipersonik füzelerin seyrini, sesten beş kat daha hızlı yaklaşsalar bile tahmin edebilen yapay zeka tabanlı bir teknoloji geliştirdiklerini iddia etti.

Rusya ve Kuzey Kore gibi ülkeler hipersonik füzelerinin çeşitlerini test ederken, ABD bu ayın başlarında üçüncü denemesinde başarılı bir test yaptı.

Hipersonik füze ateşleyebilen bu gruba daha fazla ülkenin katılması beklendiğinden, bunlara karşı önlem geliştirilmesi gerekiyor.

Araştırmacılar ayrıca Çin dergisi Journal of Astronautics'te bu sistemle ilgili bir makale yayınladılar .

Araştırmacılara göre, ortalama bir hipersonik füze, mesafeleri çok hızlı kat edebilen bir silah için oldukça dar olan 8 km'lik bir hedef bölge içinde kalıyor.

Buna ek olarak, füze, ne kadar hızlı olursa olsun, yine de fizik yasalarını takip etmek zorunda ve havadayken hava savunmasından uzaklaşmak için yaptığı her küçük hareket, tasarım, yetenekler ve görev hakkında sinyaller veriyor.

Etiketler : çin füze yapay zeka
Kedisinin ölümüyle sarsıldı

Kedisinin ölümüyle sarsıldı
Şan eğitimi alıyor

Şan eğitimi alıyor
Tatil için Antalya'dalar

Tatil için Antalya'dalar
13 yıl sonra yeniden

13 yıl sonra yeniden
3 ödül birden

3 ödül birden
Kliniğe yatıyor

Kliniğe yatıyor
İzmir'i salladı

İzmir'i salladı
Defileye 2 ayda hazırlandı

Defileye 2 ayda hazırlandı
Beverly Hills uyarlamasında rol alacak

Beverly Hills uyarlamasında rol alacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX