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30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:31:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:31:00

Çin, Yaogan-35 uydularının 3. grubunu fırlattı

Kaynak: AA

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Uydularla, kent planlaması, hasat tahmini ile afet önleme çalışmalarına destek amaçlanıyor.

Çin, uzaktan algılama özellikli, "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, 3 adet "Yaogan-35" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 429. başarılı görev oldu.

Uzaktan algıma özelliğine sahip optik uyduların, toprak kaynaklarının takibi, kent planlaması, hasat tahmini ile afet önleme ve koruma çalışmalarına destek sağlaması amaçlanıyor.

Yaogan-35 sınıfı ilk üç uydu, 6 Kasım 2021'de, ikinci üçlü grup ise bu yıl 23 Haziran'da uzaya fırlatılmıştı.

Etiketler : çin uydu uzay
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