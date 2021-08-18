Çin uzayda elektrik üretecek

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, enerji ihtiyacının bir bölümünü uzaydan karşılamaya hazırlanıyor.

Çinli bilim insanları, daha önce bilim kurgu romanlarına konu olan uzaydan güçlü enerji dalgalarının gönderilmesi ve alınmasına yönelik devrim niteliğinde bir teknoloji üzerinde çalışmaya başladı.

UZAYDAN ENERJİ TOPLAYIP DÜNYAYA İLETECEKLER

Pekin yönetimi 2035 yılına kadar küçük ölçekli, 2050 yılında ise gigawatt ölçeğinde uzaydan enerji toplayıp, dünyaya iletebilecek istasyon kurmayı amaçlıyor.

Bunun için Singapur'un Bishan bölgesinde bir enerji istasyonu kurulacak.

Sene sonuna kadar uzak mesafelere enerji aktarımı konusunda testlerin yapımına başlanması planlanıyor.

GÜNEŞ PANELLERİ DÜNYANIN YÖRÜNGESİNE YERLEŞTİRİLECEK

Dünyanın yörüngesine yerleştirilecek güneş panellerinin topladığı enerji kablosuz şekilde bu istasyona iletilecek.

Projenin en önemli özelliği güneşten elde edilecek enerjinin coğrafi konuma, havanın durumuna ya da mevsime bağlı olmaması.