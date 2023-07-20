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20 Temmuz 2023 Perşembe 13:29:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 13:29:00

Casper Excalibur'dan yaz enerjisini hissedeceğiniz 5 keyifli oyun önerisi

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Yaz zamanı, video oyunları almak için yılın en iyi zamanlarından biri. Okulun tatil olması ve dayanılmaz sıcaklar, serin kalmaya ve meşgul olmaya çalışarak geçirilen günlerle birleşiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte keyifli dakikalar geçirmek isteyen kullanıcılar için oyun sektörünün nabzını tutan Türkiye'nin teknoloji markası Casper Excalibur'dan oynarken yazın enerjisini hissedeceğiniz yeni öneriler geldi.

Yılın en sıcak ayları kuzey yarımküreyi daha parlak güneş ışığı ve daha yüksek sıcaklıklar ile sardı. Sıcak günleri evde oyun oynayarak geçirmeyi tercih eden oyunseverler, üstün grafikleri, harcadığı RAM ve işlemci gücü nedeniyle yüksek performansa sahip oyun bilgisayarlarına ihtiyaç duyuyor. Casper'ın binlerce konfigürasyon seçeneği sunarak tüm oyunlar için ihtiyaç duyulacak donanım gereksinimlerini karşılayabilen güç ve performans bilgisayarı Excalibur, mükemmel yaz estetiğine sahip, bazı oyunseverlere de nostalji yaşatacak oyunlar için hazırladığı listeyi paylaştı.

Yaz Aylarının Enerjisini Hissedeceğiniz Video Oyunları

1. Assassin's Creed: Odyssey. Odyssey, Yunanistan ve Akdeniz çevresindeki adaların ortasında yer alıyor. Bu dünyayı keşfe çıkmanız, haritaya serpiştirilen görevleri yaparken kendinizi bir maceracı gibi hissetmeniz için kurgulanmış bir oyun. Siz dağlar ile su arasında görevler üstlenip savaşırken tüm oyunu Antik Yunanistan'da şüpheli bir kaçıştaymışsınız gibi hissettiriyor. Yaz aylarında yelken açmak isterseniz, Odyssey bu hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor.

2. Grand Theft Auto V. Grand Theft Auto V ile Los Angeles benzeri sokaklarda dolaşma deneyimini yaşamak için silah ve araçlarınız olacak. Yaz tatilinde uzun bir araba seyahati yapıyormuş gibi yaz havasına girmek için gerçekten ihtiyacınız olan tek şey Grand Theft Auto V.

3. Final Fantasy X. Tropik sahil cenneti Spira, Tidus'un tüm zamanların en iyi Final Fantasy oyunlarından birinde yaşadığı maceraların arka planını oluşturuyor. Dünya muhteşem, hikâye harika ve bu macera sırasında tanıştığınız karakterler video oyunlarının unutulmazları arasında yer alıyor.

4. Assassin's Creed IV Black Flag. Yazı hissedeceğiniz bir diğer konsept de korsanlık. Sizi atılgan haydut Edward Kenway yerine koyan ve Karayipler'de onun suikast maceralarını yaşatan Assassin's Creed IV Black Flag'ten daha iyi bir korsan video oyunu yok. Altın Korsanlık Çağı'nda yapacağınız deniz savaşları sizi ekrandan alıp yazın tam ortasında hissettirecek.

Etiketler : casper excalibur oyun oyunsever
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