ÇAKIR seyir füzesi hedefi tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atıldığını belirterek, "AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR tüm kritik bileşenleri yerli-milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye Yüzyılı'na, savunma sanayiinden armağan olsun." ifadesini kullandı.

Dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atıldı!



AKINCI TİHA'dan atılan #ÇAKIR tüm kritik bileşenleri yerli-milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu.



Türkiye Yüzyılına savunma sanayiinden armağan olsun! Tebrikler ��@BaykarTech@roketsan@KaleArge pic.twitter.com/pFX7QZKhjy — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 11, 2023

Dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atıldığına dikkati çeken Demir, "AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR tüm kritik bileşenleri yerli-milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye Yüzyılına savunma sanayiinden armağan olsun. Tebrikler." değerlendirmesinde bulundu.