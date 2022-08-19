Bu selfie 10 milyar dolar
Mark Zuckerberg, Meta'nın metaverse ekosistemi Horizon Worlds'ten yeni bir paylaşım yaptı.
Mark Zuckerberg, Meta'nın metaverse ekosistemi Horizon Worlds'ten yeni bir paylaşım yaptı. Zuckerberg'in 10 milyar dolara mal olan paylaşımında, Eyfel Kulesi'nin bir tasviri ve bir de katedral görünüyor. Zuckerberg'in oluşturduğu avatar ise bu objelerin önünde ve selfie çekiyor. Ancak ortaya çıkan görüntü öylesine kalite ve detaydan yoksun ki 10 milyar doların tam olarak nereye harcandığı merak konusu oldu.
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