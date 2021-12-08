Bildiğiniz tüm uçakları unutun!

ABD merkezli havacılık şirketi Hermeus, ses hızı olan Mach 1'den beş kat daha hızlı olan Mach 5'te seyahat edecek bir uçak tasarlamak için yola koyuldu.

Bu hızda bir uçak normal bir yolcu uçağının 7-8 saatte aldığı yolu sadece 90 dakikaya düşürmesi anlamına geliyor.

PROJE BAŞARILI OLURSA, TİCARİ TRANSATLANTİK UÇUŞLARDA DEVRİM YARATABİLİR

Şirketin kurucu ortağı AJ Piplica konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uzun mesafelerde seyahat hızını radikal bir şekilde artırarak, küresel ulaşım altyapısında devrim yaratmak için bir yolculuğa çıktık." dedi.

Hermeus'un resmi internet sitesinde, şirketin kurucuları arasında Elon Musk'ın SpaceX ve Jeff Bezos'un gizli uzay girişimi Blue Origin'in eski çalışanlarının yer aldığı bilgisi verildi.