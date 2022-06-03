Bu engel sevindirecek Google Chrome'dan önemli karar

Google Chrome, internet sitelerinde sürekli çıkıp tüm ekranı kaplayarak kullanıcıları çıldırtan bildirimleri engelleyecek. Kaynak kodlarda da tespit edilen bu özellik, internet sitelerinin gönderdiği bildirimleri kısıtlayacak. Böylece Chrome, artık bir internet sitesinin otomatik olarak bildirim göndermesini engelleyebilecek.

