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09 Ekim 2020 Cuma 11:03:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 11:04:00

Boom'un yeni süpersonik uçağı görücüye çıktı: 9 saatlik yolculuk 3,5 saate inecek!

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ABD havacılık şirketi Boom Supersonic, 9 saatlik yolculuğu 3 buçuk saate indirecek yeni süpersonik jet modelinin prototipini görücüye çıkardı.

ABD havacılık şirketi Boom Supersonic şirketi yeni süpersonik jet uçak modelini tanıttı. 88 yolcu kapasiteli olan model 2021 yılında ilk uçuşunu yapacak.

NTV'de yer verilen habere göre, söz konusu uçak sahip olduğu motorların yardımıyla ABD'nin New York kentinden, İngiltere'nin başkenti Londra'ya 3.5 saatte uçacak. Bugün kullanılan uçaklar ile bu uçuş 9 saat sürüyor.

ABD ordusu tarafından savaş uçaklarına güç sağlamak için kullanılan üç J85-15 motora ev sahipliği yapan model Mach 1.3 hızlarına ulaşabilecek.

TAKMA ADI "BABY BOOM"

Takma adı "Baby Boom" olan model, 50 yıl önce Concorde'dan bu yana ilk uçuşa çıkan uçak olarak da tarihe geçecek.

Boom'un kurucusu ve CEO'su Blake Scholl lansmanda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Boom, kurucu misyonumuza doğru ilerlemeye devam ediyor. Amacımız dünyayı daha erişilebilir bir yer haline getirmek."

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