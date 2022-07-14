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14 Temmuz 2022 Perşembe 13:16:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2022 Perşembe 13:16:00

'Böcek İHA'lar geliyor

Kaynak: AA

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ASELSAN yine bir ilke imza atıyor. ASELSAN, böceklerden ilham alınarak tasarlanan mikro hava araçlarını gündemine aldı. Hedef ise teknolojiye yön vermek.

ASELSAN, her yıl yıllık cirosunun yaklaşık yüzde 7'sini AR-GE'ye ayırıyor. Şirket bünyesinde 8 AR-GE merkezi bulunuyor. Faaliyet alanları bakımından ayrılan 5 ASELSAN sektör başkanlığı da birer AR-GE merkezi gibi faaliyet gösteriyor.

Bununla birlikte ASELSAN bünyesinde biyosavunma, yapay zeka, kuantum teknolojileri, otonomi ve mekatronik gibi hızla gelişen ve değişen teknolojik yeniliklerle geleceğin öncü teknolojilerini takip etmek ve mevcut küresel yarışta Türkiye'yi en üst noktalara taşıyabilmek için çalışmalar yürütülüyor.

ASELSAN, stratejik hedefleri doğrultusunda, ihtiyaç duyulan teknolojik kazanımları sağlamak, değişim ve gelişimi desteklemek, şirketin teknolojik üstünlüğünü korumak ve ileriye taşımak için bir dizi AR-GE projesi yürütüyor. AR-GE projelerinden öncelikli olanlar, belli bir olgunluğa gelenler ilgili üretim birimi aracılığıyla ürüne dönüştürülüyor.

Böceklerden ilham alınarak tasarlanan mikro hava araçlarını gündemine alan AR-GE Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı bünyesindeki ASELSAN Araştırma Merkezi, bu alandaki çalışmaları yakından takip edip, Türkiye'deki ilk böcek boyutunda çırpan kanatlı mikro hava aracının üretilmesine yönelik çalışmalar yapıyor. Bu amaç doğrultusunda çırpan kanat aerodinamiği, akıllı malzemelerin kullanımı ve uysal mekanizmalar üzerine araştırmalar yürütülüyor.

"Öncü araştırma" niteliğindeki çalışmada elde edilecek sonuçlara göre bu alandaki projeler ortaya çıkacak.

YETENEKLİ "BÖCEK İHA"LAR

Söz konusu mikro hava araçları havada süzülme, kapalı alanlarda manevra yapma, düşük radar yüzey kesiti, taşınabilirlik ve düşük ağırlıkta yüksek kaldırma kuvveti üretebilme kolaylığı gibi birçok avantaj sunuyor. Bu araçlar, arama ve kurtarma görevleri ve toksik ortamlarda operasyonlar dahil olmak üzere birçok önemli uygulamaya sahip bulunuyor.

Mikro hava araçlarının tasarımında ağırlığın büyük bir kısmına sebep olan bileşen, kanat çırpma hareketi için kullanılan eyleyici ve hareket iletimi mekanizması olarak dikkati çekiyor. Motor ve dişli kutusu, robotun toplam kütlesinin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Çırpan kanatlı mikro hava araçlarında boyut ve ağırlık sınırlamalarından kaçınmak için şekil hafızalı alaşımlar, elektroaktif polimerler ve piezoelektrik materyaller gibi akıllı malzemeler düşük ağırlıkları, küçük boyutları ve basit tasarımları sebebiyle uygun seçenekler sunuyor.

Piezoelektrik eyleyiciler, küçük boyutları, düşük ağırlıkları ve hızlı reaksiyon tepkileri nedeniyle mikro hava araçlarında en çok kullanılan eyleyici türü olarak dikkati çekiyor. Kanatlarda, çırpan kanat hareketini elde etmek amacıyla, piezoelektrik eyleyiciler için çeşitli konfigürasyonlar ve mekanizmalar kullanılıyor.

"HEDEF, TEKNOLOJİYE YÖN VERMEK"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenilikçi bakış açısıyla kendini geliştirmeyi hedefleyen savunma sanayisi şirketlerinin küresel rekabette öne çıktığını söyledi.

Şirket olarak bunun bilincinde olduklarını ve tüm çalışmalarında AR-GE'yi, inovasyonu ön plana aldıklarını vurgulayan Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

"ASELSAN'da teknolojiye yön verme hedefiyle çığır açıcı teknolojilere yönelik temel araştırma çalışmalarını inovatif bakış açısı ile yapay zekadan otonomiye, fotonikten metamalzemeye, biyosavunmadan kuantum teknolojilerine kadar uzanan geniş bir alanda, ülkemizi ve ASELSAN'ımızı daha ileriye taşımak üzere sürdürmekteyiz. Aynı inovatif bakış açısıyla belirlenen teknoloji alanlarında temel AR-GE çalışmalarının yürütülmesinin yanı sıra AR-GE ekosistemimizin güçlendirilmesi amacıyla yurt içi ve dışında önde gelen üniversite/enstitü, kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmalarını da gerçekleştirmekteyiz."

Etiketler : ASELSAN BÖCEK İHA
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