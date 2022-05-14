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Blockchain ve NFT içerikli bölümler geliyor
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14 Mayıs 2022 Cumartesi 22:21:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2022 Cumartesi 22:21:00

Blockchain ve NFT içerikli bölümler geliyor

Kaynak: İHA

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, NFT ve Blockchain ile ilgili, “Bu konu ve temaları kapsayan bölüm veya programlar tasarlıyoruz” dedi.

Bir takım ziyaretler için Eskişehir'de bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

İHA'da yer verilen habere göre, sohbet tadında geçen programda öğrencilerin kendilerine yönelttiği soruları cevaplayan Özvar, yeni bölümlerin ve projelerin müjdesini de verdi.

"UZAKTAN EĞİTİM, DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN SADECE BİR PARÇASI"

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Alperen'in dijital dönüşümle ilgili sorusunu cevaplayan YÖK Başkanı Özvar, ciddi bir tecrübeyle birlikte olumsuzluk yaşanmadan salgın döneminin geçirildiğini belirtti. Normalde de üniversitelerde var olan uzaktan eğitimin yaygınlaştırılarak kullanım oranının arttığını belirten Özvar, "Üniversitelerimiz son 20-25 yılda fevkalade önemli adımlar attı. Dijitalleşmeyle birlikte bütün süreçleri, dijital olarak takip edebilecek programları ve yazılımları kullanmaya başladılar. Uzaktan ve açık öğretim unsuruyla eğitim öğretim, dijital dönüşümün sadece bir parçası. Çok büyük bir parçası değil. Salgın esnasında biz müfredatın bir kısmını online yapılmasını sağladık. Daha önce de online vardı, oranı yükseltmiş olduk. İyi de oldu. Eğitim öğretim aksamamış oldu. Bütün üniversitelerde uzaktan eğitim öğretim işini geliştirmeyi hedefledik. Hepimiz ciddi bir tecrübe yaşadık" dedi.

"BU KONU VE TEMALARI KAPSAYAN BÖLÜM VEYA PROGRAMLAR TASARLIYORUZ"

Dünya gündeminde güncelliğini koruyan ve günden güne büyüyen Metaverse sistemi ile birlikte hayatımıza giren NFT ve Blockchain'in üniversitelere gelip gelmeyeceği hakkın soruda ise Özvar'dan adeta müjde geldi. Üniversitelerde bu konuları kapsayan bölüm ve programların tasarlandığını belirten Prof. Dr. Erol Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"Hakikaten son yıllardan en çok talep edilen, dünyada da en çok rağbeti bu alanlar görüyor. Açıkça söyleyebilirim en çok hoca ihtiyacı duyduğumuz bölümler buralar. Aranızda bu alanlara ilgisi olan arkadaşlarımız varsa, hiç durmasınlar ve devam etsinler. Doğrudan bu konu ve temaları kapsayan bölüm veya programlar tasarlıyoruz şu anda."

Etiketler : nft blockchain yök üniversite
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