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25 Mart 2021 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 16:30:00

Bisiklete 'Mars' tekerleği

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Kendi başına hareket edebilen bir metal çeşidi olan Nitinol, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) sıradaki Mars yolculuğu için umut ışığı olacak.

Kendi başına hareket edebilen bir metal çeşidi olan Nitinol, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) sıradaki Mars yolculuğu için umut ışığı olacak. NASA bu teknolojiyi şişirme gerektirmeyen ve birbirine bağlı yaylardan oluşan Smart'ta da kullanacak. Smart'ın, süper elastik lastiklerin engebeli arazilere dayanacak şekilde titanyum gibi yapıldığı iddia ediliyor.

Etiketler : nasa mars uzay tekerlek
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