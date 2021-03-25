Bisiklete 'Mars' tekerleği

Kendi başına hareket edebilen bir metal çeşidi olan Nitinol, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) sıradaki Mars yolculuğu için umut ışığı olacak. NASA bu teknolojiyi şişirme gerektirmeyen ve birbirine bağlı yaylardan oluşan Smart'ta da kullanacak. Smart'ın, süper elastik lastiklerin engebeli arazilere dayanacak şekilde titanyum gibi yapıldığı iddia ediliyor.

