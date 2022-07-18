Avrupa ülkesi para biriktirmeye başladı!

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18 Temmuz 2022 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2022 Pazartesi 15:05:00

Bir ülke daha Ukrayna için Bayraktar TB2 bağış kampanyası düzenlendi

Kaynak: AA

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Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Rusya ile yaşanan savaşta bir anlamda Ukrayna'nın sembollerinden birine dönüştü. Hakkında şarkılar bestelenen Bayraktar TB2, Ukrayna halkına destek vermek isteyenlerin de ilk seçeneklerinden biri haline geldi. Ukrayna'ya teslim edilmek üzere Bayraktar TB2 bağış kampanyaları düzenleyen ülkeler arasına Norveç'e de katıldı.

Ukrayna'ya teslim edilmek üzere düzenlenen Bayraktar TB2 bağış kampanyaları Norveç'e de taşındı.

AA'da yer alan habere göre; Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Rusya ile yaşanan savaşta bir anlamda Ukrayna'nın sembollerinden birine dönüştü. Hakkında şarkılar bestelenen Bayraktar TB2, Ukrayna halkına destek vermek isteyenlerin de ilk seçeneklerinden biri haline geldi.

Ukrayna ordusuna ve halkına destek için Bayraktar TB2 satın alınıp bağışlanması amacıyla bir dizi ülkede kampanyalar başlatıldı. Kampanyalar sonunda Ukrayna'da 3, Litvanya'da 1 Bayraktar TB2 alımı için hedeflenen rakamlara ulaşıldı. Polonya'da aynı amaçla açılan kampanya ise sürüyor.

Baykar, Ukrayna ve Litvanya'daki kampanyalara karşılık olarak toplam 4 Bayraktar TB2'yi hibe edip, toplanan kaynağın da Ukrayna halkı için kullanılmasını istemişti.

Söz konusu kampanyaların uyandırdığı ilgi ve başarı bir yenisini getirdi. Norveç'te, Ukrayna ile dayanışma amacıyla Bayraktar TB2 alımına yönelik bağış kampanyası başlatıldı.

Her Norveçliden 10 krondan az kaynağa ihtiyaç duyulduğu belirtilen kampanyada, 250 krondan fazlasını veren ilk bin kişiye bağışlanacak hava aracının ismini belirleme olanağı sağlanacak.

Kampanya kapsamında 55 milyon kron (yaklaşık 5,5 milyon dolar) toplanması ve Ukrayna Büyükelçiliği yardım fonuna iletilmesi hedefleniyor.

Etiketler : Ukrayna Bayraktar TB2 Norveç
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