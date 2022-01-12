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12 Ocak 2022 Çarşamba 12:11:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 12:11:00

Bill Gates'ten 'çip' cevabı: Neden bunu yapmak isteyeyim ki?

Kaynak: NTV

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Aşı ile insanlara çip takacağına dair komplo teorilerine şaşkınlığını dile getiren Microsoft'un kurucu ortağı milyarder Bill Gates, 'Bunları beklemiyordum. Kollara çip koymak bana mantıklı gelmiyor. Neden bunu yapmak isteyeyim ki?' dedi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüsün geleceği, Omicron varyantı ve 'insanlara çip taktığına' dair spekülasyonlar ile ilgili açıklamada bulundu.

Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucu ortağı olarak, koronavirüs pandemisinden çok önce, gelişmekte olan dünyaya aşı getirmek için milyarlar harcayan Gates, Twitter hesabından gelen soruları yanıtladı.

Küresel Sağlık Yönetişimi direktörü ve İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör olan Devi Sridhar, Twitter kullanıcılarını Gates'e sormak için sorularını göndermeye davet etti.

NTV'de yer alan habere göre, işte o sorulan sorular ve Gates'in cevapları:

'SALGIN NE ZAMAN BİTECEK?'

"Salgın nasıl ve ne zaman bitecek?" ve "Omicron, 'Kovid ile yaşayabileceğimizi' gösteriyor mu? Yoksa 2022'de köşede başka tehlikeli varyantlar mı var?" soruları sorulan Gates, Omicron varyantının özellikle aşılanmamışlar üzerindeki korkunç etkilerine dikkat çekti.

"Ülkeler Omicron dalgasını deneyimledikçe sağlık sistemleri zorlanacak. Ağır vakaların çoğu aşılanmamış insanlar olacak" diyen Bill Gates, "Omicron bir ülkeden geçtiğinde, yılın geri kalanında çok daha az vaka görmeli, böylece Covid daha çok mevsimsel grip gibi tedavi edilebilir" şeklinde konuştu.

OMİCRON'DAN SONRA DAHA KÖTÜ BİR VARYANT VAR MI?

"Omicron'dan sonra bir yerlerde gizlenen daha da bulaşıcı bir varyant var mı?" sorusuna Gates, "Daha bulaşıcı bir varyant olası değil ama bu pandemi sırasında çok şaşırdık" diye yazdı.

Bill Gates, "Omicron, en azından gelecek yıl için çok fazla bağışıklık oluşturacak" derken, "Bir süreliğine Kovid için yıllık aşılar yapmamız gerekebilir" ifadelerini kullandı.

KOVİD-19'UN KÖKENLERİ

"Covid-19 virüsü nereden geldi?" sorusunu yanıtlayan Gates, 2021'de yapılan Dünya Sağlık Örgütü çalışması kesin cevaplar sunmasa da, Çin laboratuvarından bir sızıntının "son derece olası" olduğunu ve virüsün büyük olasılıkla hayvanlardan insanlara sıçradığını yineliyor.

Gates, "Bu çoğu pandemi için geçerlidir ki veriler, başka bir türden geldiğine dair oldukça güçlü" derken, "İnsanlar bu konuda spekülasyon yapmaya devam edecek ve laboratuvarların dikkatli olduğundan emin olmalıyız. Gelecekte başka türlerden salgınlar gelecek, bu yüzden hazır olmak için yatırım yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

'İNSANLARIN KOLLARINA NEDEN ÇİP KOYMAK İSTEYEYİM Kİ'

Edinburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör Devi Sridhar, Gates'e pandemi hakkındaki komplo teorilerini ve yanlış bilgileri sorarken, Gates, Dünya Sağlık Örgütü ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri gibi kurumların pandemilerden erken kurtulmak ve doğru bilgileri yaymak için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğunu ve sosyal medyanın gerçekleri paylaşmakta geri kaldığını söyledi.

Aşı ile insanlara çip takacağına dair komplo teorilerine şaşkınlığını dile getiren Gates, "Sen, ben ve Tony Fauci gibi insanlar çok fazla yanlış bilgiye maruz kaldılar" derken, "Bunları beklemiyordum. Kollara çip koymak bana mantıklı gelmiyor. Neden bunu yapmak isteyeyim ki?" ifadelerini kullandı.

'DAHA İYİ, UZUN ÖMÜRLÜ AŞILARA İHTİYAÇ VAR'

Aşılar ile ilgili açıklamada bulunan Gates, pandeminin sona ermesine yardımcı olacak en büyük bilimsel atılımın daha iyi ve daha uzun ömürlü aşılar olacağını söyledi.

Gates, "Elimizdeki aşılar ciddi hastalıkları ve ölümleri çok iyi önlüyor ama iki önemli şeyi kaçırıyorlar" derken, "Öncelikle enfeksiyonlara izin veriyorlar ve süre sınırlı görünüyor. Yeniden enfeksiyonu önleyen ve uzun yıllar süren aşılara ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Etiketler : Bill Gates çip insanlara çip takacak
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