  • BIST
    1107.29
  • Dolar
    7,4897
  • Euro
    8,8950
  • Altın
    471,4100
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Girit Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
Başkan Erdoğan'dan Kızılay şehidi için başsağlığı mesajı
Dünyada Kovid-19 salgını 21 milyona ulaştı
İspanya'da Kovid-19 vakaları son 3 günde 27 bin 404 arttı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü
Bilim insanları Venüs'te yaşam belirtisi keşfetti
Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personelinin cenazesi memleketine uğurlandı
Yemen ordusu Marib'de bir bölgeyi Husilerden kurtardı
Fahriye Evcen bölüm başına servet istiyor
AB Konseyi Başkanı Michel: Çin ile karşılıklı, sorumlu ve adil bir ilişki kurmak istiyoruz
Meclis'te en az 25 milletvekilinde Kovid-19'a rastlandı! Hindistan yetkilileri duyurdu
Galakside çok sarsıcı gelişme! Venüs'te bulundu
DSÖ: Bir sonraki acil sağlık durumu için hazırlıklı olmalıyız
Maas: Almanya terörle mücadelede Irak'a desteğini sürdürecek
ABD yönetimi Oracle'ın TikTok teklifini bu hafta inceleyecek
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Bugün 1716 kişiye hastalık tanısı konuldu
Devlet Bahçeli: Kötümserliğin salgınına karşı da uyanık olmak zorundayız
İran'ın Süleymani'nin intikamı için ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisine suikast planladığı iddia edil ...
Tunceli'de eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
Minik Aybüke'yi komaya sokan ehliyetsiz ve alkollü sürücü Emel Gümüş tutuklandı
Afrin'de terör saldırısı: 3 ölü, 32 yaralı
İletişim Başkanı Altun: Saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığına alacak
Almanya'dan Navalni açıklaması: Yatağından kalkabiliyor
Bamya yedikten sonra fenalaşan 3 yaşındaki Alya öldü
14 Eylül 2020 Pazartesi 21:14:00 - Güncelleme:14 Eylül 2020 Pazartesi 21:21:00

Bilim insanları Venüs'te yaşam belirtisi keşfetti

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiliz ve ABD'li bilim insanlarının Venüs gezegeninin atmosferinde, olası yaşam belirtisine işaret eden biyolojik kökenli olabilecek fosfin maddesi keşfettikleri bildirildi.

İngiltere'de Cardiff Üniversitesi (İngiltere) ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (ABD) bilim insanları, Venüs gezegeninin atmosferinde olası yaşam belirtisine işaret eden biyolojik kökenli olabilecek fosfin maddesi keşfetti.

Gezegenin atmosferindeki bulutlarda ise sıcaklığın 50 santigrat olduğu ifade edilirken; bu bulutların içerisinde fosfin gazının tespit edildiği belirtildi.

Araştırmacılar, fosfin tespitinin kendi başına 'mikrobiyal yaşam için sağlam bir kanıt' olmadığını, gezegende potansiyel olarak bilinmeyen jeolojik veya kimyasal süreçlerin meydana geldiğinin bir göstergesi de olabileceğinin altını çizdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER