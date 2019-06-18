Bilim insanları salyangoz sıvısından esinlenerek süper yapıştırıcı ürettiler

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Pennsylvania Üniversitesi, Lehigh Üniversitesi ve Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsündeki bilim insanları, salyangoz mukozasından esinlenerek süper yapıştırıcı benzeri bir malzeme ürettiklerini duyurdular.

Araştırma ekibi, yapıştırıcıların genellikle iki sınıftan oluştuğunu; bunların, güçlü ama geri dönüşü olmayan (süper yapıştırıcılar gibi), zayıf ama geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir olan yapıştırıcılar olduğunu belirtti.

Lehigh Üniversitesi Biyomühendislik Bölümünün profesörü ve kurucu başkanı Anand Jagota, "Hem güçlü yapışmayı hem de tersinirliği (yapışmayı tersine çevirme yeteneğini) başarmak zordur." dedi.

Ancak takım bu sınırlamaları aşmayı başardı ve elde ettikleri bulguları, Ulusal Bilimler Akademisinde, "Salyangoz epiframından esinlenen şekil uyarlaması yoluyla içsel olarak ters çevrilebilir süpergüller" adlı bir bildiride yayımladı.

Jagota, "Sıvı ve kuru yapıştırıcıların faydalarını tek bir malzemede birleştirerek hidrojel bazlı, geri dönüşümlü, süper yapıştırıcı benzeri bir yapıştırıcıyı rapor ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekip, oluşturdukları yumuşatılmış jelin, düşük enerjili deformasyonla hedef yüzeye uyum sağladığını ve daha sonra salyangozların epiframinin hareketine benzer bir şekilde kuruma üzerine kilitlendiğini bildiriyor. Epifram, salyangoz ve yumuşakçaların yarattığı geçici bir yapıdır. Kurutulmuş mukustan yapılmadığı süre boyunca nemi tutar ve salyangozların kaya gibi yüzeylere yapışmasını sağlar.

Bilim adamları, geri dönüşümlü süper güçlü yapışmanın, sistemde depolanan minimum artık gerilme enerjisi ile, şekil uyarlama kriteri yerine getirildiğinde yapılandırılmamış bir malzemeden yapılabileceğini göstermektedir. Araştırmacılara göre, yeni malzeme hem düz hem de pürüzlü hedef yüzeylere uygulanabilir.

Pennsylvania Üniversitesi Mühendislik, Kimya ve Biyomoleküler Mühendisliği, Malzeme Bilimi Profesörü Shu Yang, “Bu sistemde yapışma kuvvetinin, malzemenin iç yüzeyine, özellikle yüzeye yakın özelliklere dayandığını, pratik uygulamalar için tersinirlik ve ölçekleme kolaylığı sağladığını gösterdik.” dedi.