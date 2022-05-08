VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meclis, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi için mesai...
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 225 çocuk öldü
Türkiye'de 4 ayda hava yolunu kullanan yolcu sayısı 41 milyonu aştı
Otomotiv sektörü nisanda 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptı
Türkiye'de bir ilk... Geri sayım başladı!
Bakan Akar komuta kademesiyle sınır hattında
Komşu PKK'ya karşı harekete geçti!
"2 Ukrayna bombardıman uçağını vurduk"
Kaçış heyecanı
Isparta'da gül masalı
Oyunculuğu "kolay iş" sanmayın
Okuma köşesinde çevre bilinci dersi
Tarlalarda gelincik zamanı
Batman'da 6 ülkeden arkadaşın düğün halayı
Kaktüslerin başı ‘aşıklar'la dertte
Köprüde Ay yıldız sevgisi
Beş yıl sonra Mars'tayız
Tuba'dan kafa karıştıran paylaşım
Balayına çıktılar
Sete çıktı
1500 kişilik koro
Proje heyecanı
Torun göndermesi
Kasları Salih'i kıskandırdı
08 Mayıs 2022 Pazar 13:44:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 13:44:00

Beş yıl sonra Mars'tayız

ABONE OL

Dünyanın en önemli uzay şirketlerinden biri olan SpaceX'in Başkanı Gwynne Shotwell, Mars'a ne zaman gidileceği hakkında açıklama yaptı.

Dünyanın en önemli uzay şirketlerinden biri olan SpaceX'in Başkanı Gwynne Shotwell, Mars'a ne zaman gidileceği hakkında açıklama yaptı. Gwyne Shotwell, astronotların muhtemelen 2020'lerinin sonundan önce Mars yüzeyine ulaşacağını söyledi. Mars yüzeyine büyük bir teslimat yapmaları gerektiğini dile getiren iş insanı, insanların beş ya da altı yıl içinde Mars'ı gidilebilecek bir yer olarak göreceklerini de belirtti.

Etiketler : Beş yıl sonra Mars'tayız SpaceX Gwynne Shotwell
Başarısızlık korkum yok

Başarısızlık korkum yok
Panik atak itirafı

Panik atak itirafı
Açıkhava çağrısı

Açıkhava çağrısı
İsim sırası babada

İsim sırası babada
Bodrum'a yerleşti

Bodrum'a yerleşti
Şarkının mevsimi olmaz

Şarkının mevsimi olmaz
Açıkhava coşkusu

Açıkhava coşkusu
Zamana ihtiyacımız var

Zamana ihtiyacımız var
Dijital bayram

Dijital bayram

EN ÇOK OKUNAN HABERLER