Beş yıl sonra Mars'tayız

Dünyanın en önemli uzay şirketlerinden biri olan SpaceX'in Başkanı Gwynne Shotwell, Mars'a ne zaman gidileceği hakkında açıklama yaptı. Gwyne Shotwell, astronotların muhtemelen 2020'lerinin sonundan önce Mars yüzeyine ulaşacağını söyledi. Mars yüzeyine büyük bir teslimat yapmaları gerektiğini dile getiren iş insanı, insanların beş ya da altı yıl içinde Mars'ı gidilebilecek bir yer olarak göreceklerini de belirtti.

