Bayraktar TB3 ilk koşu testini başarıyla tamamladı

Semalarımızda tam bağımsız ve hür olana kadar mücadelemiz devam edecek!

❝HEDEF #KIZILELMA Belgeseli 2. Bölüm❞ yayınlandı❗️



Our fight will continue is attains fully complete independent in the sky!

❝THE GOAL: #KIZILELMA Documentary Chapter 2❞ has been released ❗️



... pic.twitter.com/cCmT8drhkU